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    Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ

    В Санкт-Петербурге появились граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это дело рук болельщиков «Спартака», которые таким образом, пишет блог OFNEWS, отреагировали на видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Они имитировали секс.

    СБГТ – это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета «Зенита») и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).

    • Завтра, 19 июля, состоится полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
    • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
    • «Спартак» в таблице идет девятым.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1183

      ziborock 13 минут назад

      Что вы на Спартак то гоните?! Все здесь знают болельщики какой команды ЛГБТ цвета на авы ставили!
      Но в данном случае как мне кажется это сладкая парочка Дзюба и Азмун веселятся!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5

      ПОЗОР ВСЕЯ РУСИ 30 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СБГТ ( спартак бухнул гавна тедески)

      -5
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      Рейтинг: +1107

      vsespartak01 > ПОЗОР ВСЕЯ РУСИ 10 минут назад

      алармобораты -позор всея руси!очередной клон появился!тьфу билять!как собак нерезаных размножается!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1490

      Из Твери Леха 42 минуты назад

      Букву с в ромбик поместить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4325

      Добрый Бобер 45 минут назад

      Ну а чего? Креативненько.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7687

      ilichkadr > Добрый Бобер 33 минуты назад

      Ага, чем глупее, тем круче! Это всё из-за отсутствия ума и переизбытка говна, которое льёт из всех щелей.

      3
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      Рейтинг: +627

      Граф2019 49 минут назад

      ну хоть какой то но секс...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      волчарик 1 час назад

      А завтра из камер будут орать,что белые и пушистые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3983

      Hektor 84 1 час назад

      С чего вдруг решили что это болелы Спартака?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20828

      пьяныйхоровод > Hektor 84 47 минут назад

      Одного в красно-белых колготонах спаймали менты . Остальные прыгнули в канализацию и течение унесло их .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20828

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Скоро эту куету "перебьют" , а может и авторам перепадёт .

      0
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      Рейтинг: +1107

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 5 минут назад

      давно пора алармоборатов ваших!любители они других подставлять!позор алармоборатам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Puddle 1 час назад

      Ну да! Дали о себе знать! Спартак ГБТ!!!

      2
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      Рейтинг: +88

      Зентролль 1 час назад

      Хорошо хоть без ошибок написали...

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