Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ

В Санкт-Петербурге появились граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это дело рук болельщиков «Спартака», которые таким образом, пишет блог OFNEWS, отреагировали на видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Они имитировали секс.

СБГТ – это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета «Зенита») и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).