Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ

В Санкт-Петербурге появились граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это дело рук болельщиков «Спартака», которые таким образом, пишет блог OFNEWS, отреагировали на видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Они имитировали секс.
СБГТ – это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета «Зенита») и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).
- Завтра, 19 июля, состоится полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
- «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
- «Спартак» в таблице идет девятым.
Источник: Sports.ru