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  • Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ

Фанаты «Спартака» разместили в Санкт-Петербурге граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это совмещение СБГ и ЛГБТ

18 июля 2020, 19:45
51

В Санкт-Петербурге появились граффити и наклейки с аббревиатурой СБГТ. Это дело рук болельщиков «Спартака», которые таким образом, пишет блог OFNEWS, отреагировали на видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Они имитировали секс.

СБГТ – это совмещение двух аббревиатур: СБГ (сине-бело-голубые, цвета «Зенита») и ЛГБТ (лесбиянки-геи-бисексуалы-трансгендеры).

  • Завтра, 19 июля, состоится полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
  • «Зенит» в этом сезоне взял второе чемпионство подряд.
  • «Спартак» в таблице идет девятым.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (51)
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Hektor 84
1595094473
С чего вдруг решили что это болелы Спартака?
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волчарик
1595095019
А завтра из камер будут орать,что белые и пушистые.
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Добрый Бобер
1595096329
Ну а чего? Креативненько.
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Из Твери Леха
1595096520
Букву с в ромбик поместить.
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ПОЗОР ВСЕЯ РУСИ
1595097200
СБГТ ( спартак бухнул гавна тедески)
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ivany4
1595099890
Если это дело рук КБ-фанатов, то стоит только похвалить их, что они оперативно отреагировали на слова Медведева, и создали мем. Вероятно все помнят, как он отреагировал на поступок своих футболистов: - толерантнее надо быть, понимать, что это шутка, и т.п. Вот и получили СБГТ(сине-бело-голубая толерантность). Шутка за шутку! ЗЫ. Еще с голубым львом как бы не вышла неприятность. Защитники животных не дремлют.)) А виноват будет Спартак.)))
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neveldomha
1595100942
Всегда знал, что свиньи извращенцы. Сия гомосятская выходка только подтверждение.
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GoldPlayFIFARus9
1595101519
Как говорится: "у кого что болит, тот о том и говорит". Ну это фиг с ним, но зачем красивый город поганить своим фетишом?
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vka1970
1595140443
Кто бы это не сделал, от души поддерживаю.Тут некоторые про архитектуру писали, а сами не понимают разве какой пример Азмунодзюбы нашым малышам подают ? Ась ? Поборники голубой луны мать вас ети.Сам Володимир Володимирович Вам русским языком сказал западную твитерастню он не потерпит.Вы что же, решили против царя вякать, сявки ? Всех по АЙПи вычислит и дзюбу сначала в Азмуна запихают, а потом вам в задницы.Либерасты греновы.
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JTherry
1595152467
почему сразу "дело рук болельщиков Спартака" (нет доказательств)? может это "радужный" борат клеил в поддержку дзюпы с азмуном))
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