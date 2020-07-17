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Главные новости дня. «Зенит» заказал значки победителей Кубка России; Медведев извинился перед Федуном за шутку про «Спартак»

17 июля 2020, 23:09
10

Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет».

«Краснодар» ведет переговоры по трансферу Бустоса.

Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге».

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У Смолова травма паха. Он тренируется индивидуально.

Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч.

Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак».

«Мутко против»: «Зенит» заказал несколько тысяч значков «победитель Кубка России-2020».

«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20.

Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
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vsespartak01
1595017871
хороший знак!значки будь готов, пионеров ссср за участие в полуфинале кубка россии!
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морозз
1595020747
Медведев дурак, уподобился клоуну Дзюбе и решил попиариться перед своими болельщиками! Только его слова и фразы пахнут так как и должно пахнуть от бомжа! Поэтому мог и не извиняться!
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Spartak Piter
1595020779
Путин и зенит одна компашка. для быдла и дураков
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GoLenaStop
1595028938
Самое интересное будет далее - Спартак может и выиграет матч с Зенитом. Но это будет битва. Ставлю на Спартак.
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моэм
1595045174
А кто сомневается?...назначен Иванов - наследник Домбровского ...помните ? "если судит матч Домбровский - проиграл Спартак московский"...ну а Урал или Химки в финале Зенит как нибудь одолеет с божьей помощью , на худой конец помощи судьи...так что не пропадут значки , когда победитель уже назначен.
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ilichkadr
1595053849
А сколько шуму и визгу!? О чём говорит надпись на значке «победитель Кубка России-2020»? Всего лишь о том, что кто-то стал победителем Кубка России-2020. УСЁ!! Победителем может быть Химки, Урал, Зенит, Спартак.........
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