Главные новости дня. «Зенит» заказал значки победителей Кубка России; Медведев извинился перед Федуном за шутку про «Спартак»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1078

      vsespartak01 6 минут назад

      хороший знак!значки будь готов, пионеров ссср за участие в полуфинале кубка россии!

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