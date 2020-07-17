Главные новости дня. «Зенит» заказал значки победителей Кубка России; Медведев извинился перед Федуном за шутку про «Спартак»

Мещеряков о фанатах «Локо»: «Они должны болеть за клуб. У некоторых людей есть совесть, а у других ее нет».

«Краснодар» ведет переговоры по трансферу Бустоса.

Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге».

Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ.

У Смолова травма паха. Он тренируется индивидуально.

Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч.

Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак».

«Мутко против»: «Зенит» заказал несколько тысяч значков «победитель Кубка России-2020».

«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20.

Товарищеский матч. Гол Головина помог «Монако» всухую победить «Серкль Брюгге», Митрюшкин вышел на замену.