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  • Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч

Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч

17 июля 2020, 14:59
29

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью Sport24 сообщил, каким образом будут наказаны главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

По его словам, все трое будут оштрафованы суммарно на 600 тысяч рублей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Зенит Карпин Валерий Медведев Александр Кикнадзе Василий
Комментарии (29)
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NewLife
1594987781
Какой же Созин этичный, пробу негде ставить.
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морозз
1594987800
Бомжа Медведева наградить новым помойным бачком в Центральном районе, заслужил!
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ilichkadr
1594988167
Ни фига себе критиковать РПЛ нельзя!? Критиковать нельзя, хвалить не за что. Что остается? Такого беспредела не позволяла себя даже КПСС в сталинские времена!!!
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mp7700
1594989922
Прикол! Показать средний палец, то что происходит везде и происходило всегда. И каждый пацан с 5-то лет бегает по двору и показывает этот палец всем кому не лень... это 300... с то что посмеяться над тем что один голубой-чпокает другого и одобрить это 200??? А секс меньшинства знают об этом? Думаю скоро по этому поводу соберется парад и Медведеву, дзюбы и азмуну. Еще возместят ущерб в размере 500.)))
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Юрий Крутько
1594991369
Медведева,думаю,надо было в разы больше назначить сумму штрафа- так мерзко это выглядело...
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Просто-333
1594991599
Полицейская цензура, однако в полном расцвете. Я вот покритиковал журналиста Бомбардира- бан на месяц, не понравилось...
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Афонасий
1594992259
"штраф за критику в адрес РПЛ" это конечно сильно)) С каких пор критика стала чем то запретным?)) Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. Задачами критики являются: выявление противоречий; выявление ошибок и их разбор; разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, литературная критика); исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников); оценка. Ну как за такое не оштрафовать?)))
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vladimir-7
1594995234
РФС должен достоверно и публично отчитываться, куда и на что уходят деньги, полученные от всех штрафов.
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Граф2019
1594995786
Карпушу то за чтоооооо!!!!! у него девок море...
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MaxRnD
1594996720
Решило жлобьё Валеру за правду показательно выпороть, чтобы другим не повадно было
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