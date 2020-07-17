Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч

Прикол! Показать средний палец, то что происходит везде и происходило всегда. И каждый пацан с 5-то лет бегает по двору и показывает этот палец всем кому не лень... это 300... с то что посмеяться над тем что один голубой-чпокает другого и одобрить это 200??? А секс меньшинства знают об этом? Думаю скоро по этому поводу соберется парад и Медведеву, дзюбы и азмуну. Еще возместят ущерб в размере 500.)))
Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью Sport24 сообщил, каким образом будут наказаны главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
По его словам, все трое будут оштрафованы суммарно на 600 тысяч рублей.
- Карпин – штраф 100 тысяч за критику в адрес РПЛ.
- Кикнадзе – штраф 300 тысяч за показанный средний палец болельщикам во время матча.
- Медведев – штраф 200 тысяч за слова о кубковом матче против «Спартака».