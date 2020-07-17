Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью Sport24 сообщил, каким образом будут наказаны главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

По его словам, все трое будут оштрафованы суммарно на 600 тысяч рублей.