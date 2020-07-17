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    Комитет по этике оштрафовал Кикнадзе на 300 тысяч рублей, Карпина – на 100 тысяч, Медведева – на 200 тысяч

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью Sport24 сообщил, каким образом будут наказаны главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

    По его словам, все трое будут оштрафованы суммарно на 600 тысяч рублей.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +250

      mp7700 3 минуты назад

      Прикол! Показать средний палец, то что происходит везде и происходило всегда. И каждый пацан с 5-то лет бегает по двору и показывает этот палец всем кому не лень... это 300... с то что посмеяться над тем что один голубой-чпокает другого и одобрить это 200??? А секс меньшинства знают об этом? Думаю скоро по этому поводу соберется парад и Медведеву, дзюбы и азмуну. Еще возместят ущерб в размере 500.)))

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      Рейтинг: +153

      Фанат Рубина 4 минуты назад

      созин мозг себе оштрафуй.. хотя как оштрафовать то чего нет..
      ***** они вообще слушаются каких то шарлатанов-долба**** комитет по этике ху*ти** млять

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      Рейтинг: +40303

      portero 18 минут назад

      скромно оценили , а за рецидив увеличение надеюсь будет....

      0
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      Рейтинг: +55

      Зентролль 23 минуты назад

      РПЛ получается больше любит болельщиков Локомотива, чем себя, раз за них дали больший штраф, чем за критику в свой адрес...Вот это понимаю, высокие отношения.

      1
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      Рейтинг: +7667

      ilichkadr 32 минуты назад

      Ни фига себе критиковать РПЛ нельзя!? Критиковать нельзя, хвалить не за что. Что остается? Такого беспредела не позволяла себя даже КПСС в сталинские времена!!!

      3
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      Рейтинг: +3441

      морозз 38 минут назад

      Бомжа Медведева наградить новым помойным бачком в Центральном районе, заслужил!

      4
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      Рейтинг: +7667

      ilichkadr > морозз 27 минут назад

      Ага, а у Васи забрать орден Дружбы и наградить его 10-ю железнодорожными шпалами, приобретенными за его счёт.

      0
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      Рейтинг: +1170

      NewLife 38 минут назад

      Какой же Созин этичный, пробу негде ставить.

      2
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      Рейтинг: +823

      PAREVG. 39 минут назад

      То есть, когда гендир, всему сектору показывает Ф.А.К., это всего штраф 300000??????????????????????
      Да он теперь вообще перестанет себя ограничивать...

      1
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      Рейтинг: +3552

      Виталий Орехов 42 минуты назад

      Дайте номер карты В.Г. Карпина. Болельщики Ростова скинутся. Не проблема.

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      Рейтинг: +578

      Соарес 44 минуты назад

      Это мелочь для них

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