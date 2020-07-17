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  • Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак»

Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак»

17 июля 2020, 16:56
31

Член комитета РФС по этике Андрей Созин дал комментарии по поводу наказания генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошeл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», – сказал Созин.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
  • Победитель пары сыграет в финале Кубка России с «Уралом» или «Химками».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Медведев Александр
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1594994357
Правильно он сказал, оттрахает Зенит свинок по самые не хочу!
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kvm
1594994624
извинился с языком?
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seth343
1594996353
Тварь бомжатская...
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aaaaahhhh
1594996835
Этой Твари надо было не столько перед Федуном, сколько перед болельщиками извиняться. но у него видимо свои критерии порядочности.
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ivany4
1595001012
Да ужж.... Теперь страшно представить, что будет твориться в раздевалке бомжей в отсутствии прессы. Медведев сделал правильный вывод, - пусть процветает гомосятина, мы прессу больше в раздевалку не пустим. Судя по заседанию, тупость данного комитета не знает границ. Про дзюпу и ассмуна ни слова. Так и надо? Или что бы на них обратили внимание, нужно обращение МИД Ирана, насчет "установления дружбы" в понятии дзюпы???
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NewLife
1595001117
То есть я так понял Созина с Медведевым: заниматься мужеложством в раздевалке можно, нет никаких претензий, жалко только, что журналюги присутствовали, впредь не пускать. А Медведев, которому это понравилось, шутканул безобидно про Спартак, ведь его здешние агенты гомо-тролли еще и не так шутят при поддержке админов Бомбардира.
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NewLife
1595001248
Какие же эти рфсовские бомжечиновники мрази.
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paracetamol
1595004161
Чего извиняться? Зюба же всем показал, что со свинями сделает на примере Азмуна.
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Павелий
1595004531
А как же первоначальный комментарий, что не все понимают шутки? Легко отделался только потому, что бомж. Но надо было перед болельщиками Спартака извиняться, футбольная карма до сих пор испорчена!
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Алехсбургер.
1595005434
Какую гниль вы ,парни ,пишете все вместе.. Поморщился"б Садырин ,как ребёнок... И Старостины,будь на месте. И Черенков,и Казачёнок... И с удочкой, повиснув в изумленьи, Романцев просто покормил-бы рыбок. Морозов повернулся набок. Каррера кучу смайликов поставил. И улыбок.
Ответить
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