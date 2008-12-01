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    Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак»

    Член комитета РФС по этике Андрей Созин дал комментарии по поводу наказания генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

    Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

    «Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошeл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», – сказал Созин.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
    • Победитель пары сыграет в финале Кубка России с «Уралом» или «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2284

      aaaaahhhh 13 минут назад

      Этой Твари надо было не столько перед Федуном, сколько перед болельщиками извиняться. но у него видимо свои критерии порядочности.

      3
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      Рейтинг: +1125

      seth343 21 минуту назад

      Тварь бомжатская...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      alll-333 26 минут назад

      в каждой шутке есть доля шутки, остальное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4227

      alarm 47 минут назад

      после слов медведева, что зенит сделает со спартаком, шурля экстренно завершил карьеру!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1022

      vsespartak01 > alarm 41 минуту назад

      позор шакалам алармоборатам

      3
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      Рейтинг: +4227

      alarm > vsespartak01 23 минуты назад

      за спартак очень стыдно)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      vsespartak01 > alarm 21 минуту назад

      позор алармоборатовым ну ты понял

      0
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      Рейтинг: +1077

      kvm 50 минут назад

      извинился с языком?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4227

      alarm 52 минуты назад

      позор рылам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      vsespartak01 > alarm 50 минут назад

      позор шаклам алармоборатам!

      1
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      Рейтинг: +6485

      paracetamol 54 минуты назад

      Правильно он сказал, оттрахает Зенит свинок по самые не хочу!

      0
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      Рейтинг: +11857

      vladimir-7 > paracetamol 48 минут назад

      ...но оштрафовать нужно было на 1 млн. руб. и в пользу команды, которую он оскорбил, а не в пользу комитета
      РФС по этике

      3
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      Рейтинг: +1022

      vsespartak01 > paracetamol 20 минут назад

      на тебя и алармоборатовых надо штраф наложить за постоянное оскорбление команды!

      0
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      Рейтинг: +1022

      vsespartak01 > vsespartak01 19 минут назад

      обнаглели в корень!

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