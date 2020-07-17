Медведев извинился перед Федуном за свои слова о матче «Зенит» – «Спартак»

Член комитета РФС по этике Андрей Созин дал комментарии по поводу наказания генерального директора «Зенита» Александра Медведева за высказывание о матче Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошeл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», – сказал Созин.