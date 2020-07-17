«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

«Спартак» опубликовал статистику очных матчей РПЛ между московскими клубами в сезоне-2019/20.
В столичных дерби команда набрала 11 очков из 18 возможных и это лучший результат.
У «Динамо» восемь баллов в шести играх, у ЦСКА и «Локомотива» – по семь.
- В общей таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место – самое низкое среди всех московских команд.
- «Локомотив» идет вторым, ЦСКА – четвертым, «Динамо» – шестым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»