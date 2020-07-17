«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

«Спартак» опубликовал статистику очных матчей РПЛ между московскими клубами в сезоне-2019/20.

В столичных дерби команда набрала 11 очков из 18 возможных и это лучший результат.

У «Динамо» восемь баллов в шести играх, у ЦСКА и «Локомотива» – по семь.

В общей таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место – самое низкое среди всех московских команд.

«Локомотив» идет вторым, ЦСКА – четвертым, «Динамо» – шестым.