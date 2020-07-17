Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

17 июля 2020, 20:33
76

«Спартак» опубликовал статистику очных матчей РПЛ между московскими клубами в сезоне-2019/20.

В столичных дерби команда набрала 11 очков из 18 возможных и это лучший результат.

У «Динамо» восемь баллов в шести играх, у ЦСКА и «Локомотива» – по семь.

  • В общей таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место – самое низкое среди всех московских команд.
  • «Локомотив» идет вторым, ЦСКА – четвертым, «Динамо» – шестым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо ЦСКА Локомотив
Комментарии (76)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dima27101979
1595007829
Хочу спросить у адекватных болельщиков: « Парни от такого поста не воротит???» Трэш какой-то..((
Ответить
derrik2000
1595009664
Правилами УЕФА для "Чемпиона Москвы" место в еврокубках не зарезервировано! ))))))))))))))))
Ответить
ivany4
1595010976
"Бои" местного значения. Они интересны по своему, и как показатель разнообразия предпочтений. Жаль, Торпедо никак из ямы не выберется.
Ответить
Питерский мент
1595011061
спартак -чемпион москвы и деревенских окрестностей.Ура! Так держать
Ответить
alp
1595012219
ай до чего мне нравится спартак и ево болельщики,что они из кучи гавна всетаки сделают конфетку )) уж этот показатель то говорит за то что спам внатуре упустил чемпионство )) а то, что это унылое гавно заняло последнее место среди московских команд то это "другое" ))) фу мерзость какая...
Ответить
Mariner
1595015547
Ты, рядовой сектант, главное в таблицу не смотри! Всё в свинарне зашибись! А если серьёзно... По ходу секта всюду... Недобитки глорские из 90-ых.
Ответить
AtticusFinch1
1595019932
Когда гордиться больше нечем
Ответить
Урия Гип 2
1595037192
Тихие радости Спартака.
Ответить
vka1970
1595038105
При таком судйстве и ВАРеве можно вообще последнее место занять.При наших судьях и чиновниках, даже условная Барселона плелась бы где нибудь в заднице, а если бы возмутились, Вилков им всем показал бы Кузькину мать.
Ответить
Кирпичный
1595049225
Утешение побежденных. Самовнушение гордости от неудовлетворения.
Ответить
Главные новости
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
1
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+