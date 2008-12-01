«Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

спартак -чемпион москвы и деревенских окрестностей.Ура! Так держать
«Спартак» опубликовал статистику очных матчей РПЛ между московскими клубами в сезоне-2019/20.
В столичных дерби команда набрала 11 очков из 18 возможных и это лучший результат.
У «Динамо» восемь баллов в шести играх, у ЦСКА и «Локомотива» – по семь.
- В общей таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место – самое низкое среди всех московских команд.
- «Локомотив» идет вторым, ЦСКА – четвертым, «Динамо» – шестым.
Москва — красно-белая!Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020