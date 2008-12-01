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    «Москва – красно-белая». «Спартак» набрал больше всех очков среди московских команд в очных матчах РПЛ-2019/20

    «Спартак» опубликовал статистику очных матчей РПЛ между московскими клубами в сезоне-2019/20.

    В столичных дерби команда набрала 11 очков из 18 возможных и это лучший результат.

    У «Динамо» восемь баллов в шести играх, у ЦСКА и «Локомотива» – по семь.

    • В общей таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место – самое низкое среди всех московских команд.
    • «Локомотив» идет вторым, ЦСКА – четвертым, «Динамо» – шестым.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +30

      Питерский мент 11 минут назад

      спартак -чемпион москвы и деревенских окрестностей.Ура! Так держать

      1
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      Рейтинг: +5102

      ivany4 12 минут назад

      "Бои" местного значения. Они интересны по своему, и как показатель разнообразия предпочтений. Жаль, Торпедо никак из ямы не выберется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4231

      alarm 12 минут назад

      ща визгуны на радостях побегут в баню поздравлять друг дружку, как завещал им дезеув)

      0
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      Рейтинг: +619

      Граф2019 16 минут назад

      Фу! хоть в моське надрали; спартак чемпион-ура...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2372

      Axe111 31 минуту назад

      Потрясающая новость,браво

      0
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      Рейтинг: +8272

      derrik2000 34 минуты назад

      Правилами УЕФА для "Чемпиона Москвы" место в еврокубках не зарезервировано! ))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +73

      Зентролль 51 минуту назад

      А где статистика газпромовских команд между собой?

      1
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      Рейтинг: +203

      Хейтер Аларм > Зентролль 17 минут назад

      Там и так все понятно, Сочи - 0, Оренбург - 0, Зенит - 12. Гы-гы

      1
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      Рейтинг: +34

      dima27101979 1 час назад

      Хочу спросить у адекватных болельщиков: « Парни от такого поста не воротит???» Трэш какой-то..((

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      Рейтинг: +1132

      СвинкаСправедливости > dima27101979 1 час назад

      Не знаю. Почти каждый год именно такой пост и публикуют.)

      1
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      Рейтинг: +34

      dima27101979 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      А почему не публикуют сколько очков набрали с командами из нижней части Таблицы?

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      Рейтинг: +1132

      СвинкаСправедливости > dima27101979 1 час назад

      Так они не из Москвы. Всё просто.

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      Рейтинг: +1132

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну в матче с конями и Локо у нас ещё четыре очка отняли.

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      Рейтинг: +371

      AleSan4es > СвинкаСправедливости 16 минут назад

      Отняли очки с конями? Че долбанулся?

      0
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      Рейтинг: +4440

      Борат 1 час назад

      Рылы совсем ополоумемели !
      Им бы рылу сунуть в лепёху и не хрюкать, а они что-то пыжат из обосранного сезона !!!
      Гыгы

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