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    Комитет по этике РФС: «Поведение Кикнадзе могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям»

    Заместитель председателя Комитета по этике РФС Владимир Пильгуй прокомментировал решение оштрафовать генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на 300 тысяч рублей.

    • Функционер показал средний палец фанатам во время матча с «Уфой» (1:1).
    • Экс-тренер команды Юрий Семин раскритиковал Кикнадзе за этот поступок и призвал уйти из футбола.

    «Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Болельщики – самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям», – считает Пильгуй.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +841

      PAREVG. 38 минут назад

      Его жест мог спровоцировать не только беспорядки на стадионе, но и привести к травмам и возможно к жертвам...
      И за это ему всего 300000, гнать его ур...до из футбола поганой метлой, до грузинской границы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Афонасий 1 час назад

      только надо проследить, чтобы он штраф из своего кармана оплатил, а не из бюджета клуба!

      2
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      Рейтинг: +245

      alarm_иг > Афонасий 40 минут назад

      Афоня! Гони рубль. Ты мне рубль должен.)))

      1
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      Рейтинг: +48

      Афонасий > alarm_иг 36 минут назад

      я на картошке) Вернусь - поговорим)

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