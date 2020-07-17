Комитет по этике РФС: «Поведение Кикнадзе могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям»

Заместитель председателя Комитета по этике РФС Владимир Пильгуй прокомментировал решение оштрафовать генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе на 300 тысяч рублей.

Функционер показал средний палец фанатам во время матча с «Уфой» (1:1).

Экс-тренер команды Юрий Семин раскритиковал Кикнадзе за этот поступок и призвал уйти из футбола.

«Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Болельщики – самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям», – считает Пильгуй.