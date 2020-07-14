Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола. Пост лайкнул Фарфан

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе и призвал его покинуть пост после показанного среднего пальца в адрес болельщиков.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительно жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но, прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», – написал Семин в инстаграме.

Пост лайкнул форвард клуба Джефферсон Фарфан.