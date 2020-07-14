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  • Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола. Пост лайкнул Фарфан

Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола. Пост лайкнул Фарфан

14 июля 2020, 12:21
36

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе и призвал его покинуть пост после показанного среднего пальца в адрес болельщиков.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительно жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но, прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», – написал Семин в инстаграме.

Пост лайкнул форвард клуба Джефферсон Фарфан.

  • 31 мая у Семина истек контракт с «Локомотивом».
  • На место российского специалиста пришел Марко Николич.
  • После ухода Семина фанаты «Локомотива» потребовали отставки гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Локомотив Локомотив Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (36)
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FaTeK1945ru
1594718810
...молодец Палыч --- поддерживаю!!! и наверное не только я.
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Ганнибал Лектор
1594718816
Красавец, Шпалыч, ни прибавить, ни убавить
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Юрий Крутько
1594720818
Полностью согласен с Юрием Сёминым,добавить нечего ...
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VVadic
1594721310
Сёмину респектище. Кто этого клоуна Кикнадзе назначил на пост, почему такого нелепого и глупого человечишку держат. Он же просто топит клуб и грызётся с фанатами. В отставку его!!!
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Garrincha58
1594722932
ещё один зажравшийся футбольный чинуша и откуда они приходят и почему их допускают руководить тем в чём они ни фига не смыслят
Ответить
zra78
1594723620
Что за дет сад,лайкнул пост? Вот если бы об стену лайкнул его(кикнадзе)вот это было бы дело!
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Мага 13
1594726354
вот Шпалыча фанаты всех клубов уважают, а этого шайтана уже даже самые преданные болелы Локо возненавидели за его мерзкие делишки.
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PAREVG.
1594728537
Прав, на 100000000% прав. Готов подписаться под каждым словом.
Ответить
wobaekat
1594729684
Палыч глыба! Правда за тобой!
Ответить
ilichkadr
1594730330
Грузин скажет, что он по-русски читать не умеет.
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