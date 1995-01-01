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    Семин призвал Кикнадзе уйти из футбола. Пост лайкнул Фарфан

    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе и призвал его покинуть пост после показанного среднего пальца в адрес болельщиков.

    «Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После вашего недопустимого и оскорбительно жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого вы публично признали, вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров. Если вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

    Но, прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива», семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова», – написал Семин в инстаграме.

    Пост лайкнул форвард клуба Джефферсон Фарфан.

    • 31 мая у Семина истек контракт с «Локомотивом».
    • На место российского специалиста пришел Марко Николич.
    • После ухода Семина фанаты «Локомотива» потребовали отставки гендиректора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии26
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      Рейтинг: +734

      PAREVG. 10 минут назад

      Прав, на 100000000% прав.
      Готов подписаться под каждым словом.

      0
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      Рейтинг: +10086

      silver29 17 минут назад

      Палыч был бы отличной заменой гастролера-клоуна тедеско, тем более он начинал свою карьеру футболиста игроком Спартака, кстати забил он свой первый гол в картере профессионала в ворота Локо, короче давай к нам, игроки тебя уважают и болельщики будут не против.

      0
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      Рейтинг: +428

      Armani nn 46 минут назад

      Пусть Кикнадзе услышит,Кикнадзе поймёт,пусть Кикнадзе непременно уйдёт,ведь так ни бывает на свете....

      2
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      Рейтинг: +2053

      afw13 46 минут назад

      вот Шпалыча фанаты всех клубов уважают, а этого шайтана уже даже самые преданные болелы Локо возненавидели за его мерзкие делишки.

      5
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      Рейтинг: +1684

      Genz 1 час назад

      Кикнадзик веселит футбол.

      1
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      Рейтинг: +59

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      где-то я уже это видел....

      1
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      Рейтинг: +24079

      zra78 1 час назад

      Что за дет сад,лайкнул пост? Вот если бы об стену лайкнул его(кикнадзе)вот это было бы дело!

      3
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      Рейтинг: +15628

      bset 1 час назад

      Через неделю: "Фарфан перешел в Ахмат"

      2
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      Рейтинг: +2130

      Cleaner > bset 23 минуты назад

      А Фарфан ничем не рискует. Желающих его приобрести достаточно. И это(переход) для него будет лучшим решением, чем доигрывать контракт в разваливающемся Локомотиве.

      1
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      Рейтинг: +949

      Semenycch 1 час назад

      А ведь самый главный враг футбола в Локо вовсе не этот шут с грузинской фамилией. Самый большой ублюдок это Олег Валентинович Белозёров, председатель правления ОАО «Российские железные дороги». Это с его согласия творится мерзость в одном из самых сильных Российских клубов. И Николич болван! Этот болван должен же понимать, что он пришел на чужое место и болельщики ему это не простят!

      1
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      Рейтинг: +2130

      Cleaner > Semenycch 26 минут назад

      Николич болван? Он пришел заработать денег. Через год уедет и забудет о Локо. И будет безбедно жить остаток дней...

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      Рейтинг: +11

      Зентролль 1 час назад

      Хороший совет никому еще не помешал...

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