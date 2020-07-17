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  • Игроки «Сочи» переносят коронавирус бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»

Игроки «Сочи» переносят коронавирус бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»

17 июля 2020, 12:51
13

О ситуации с коронавирусом в «Сочи» рассказал Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко:

«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали.

Матч с «Крылями» не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если все в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится».

  • Коронавирус обнаружили у девяти представителей «Сочи».
  • Матч команды с «Тамбовом» отменили.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (13)
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Афонасий
1594980477
Утром проснулся - голова не болит, нос не заложен, температура в норме, дышится легко. На лицо все признаки бессимптомного коронавируса!
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Январь 59
1594981833
Окажется ещё что тесты были неверные. С такой хренью как Коронавирус+Роспотребнадзор, можно любого в любом месте в лазарет упрятать. Посмотрел бы я во времена Хрущёва или Сталина на запрет работать при безсимтомной болезни. Попова уже бы давно под расстрел пошла. А весь Роспотребнадзор был бы на Соловках. Даже в СССР В 70-80х за больничный и не стали бы говорить, если бы не было симптомов. Пинком под зад и иди работай.
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Axe111
1594982546
В пердив помойку эту
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Hektor 84
1594988841
Молодежку пусть выставляют
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Просто-333
1594992335
Как у них всё быстро лечится...
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paracetamol
1594994528
Бессимптомно? Не понял, ковид есть или нет? Как он может быть, если нет симптомов его присутствия? Мухлюет руководство что-то или Роспотребнадзор.
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Томик
1595001046
Чего позориться то, сыграйте молодёжкой. А то как Вам будет в лицо владелец смотреть?
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латунный
1595005739
крылья не выходите с ними играть а то заразитесь от этих ублюдков
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zigbert
1595267142
Есть хорошая возможность проверить молодежку.
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