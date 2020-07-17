Игроки «Сочи» переносят коронавирус бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»

Утром проснулся - голова не болит, нос не заложен, температура в норме, дышится легко. На лицо все признаки бессимптомного коронавируса!
О ситуации с коронавирусом в «Сочи» рассказал Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко:
«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали.
Матч с «Крылями» не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если все в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится».
- Коронавирус обнаружили у девяти представителей «Сочи».
- Матч команды с «Тамбовом» отменили.