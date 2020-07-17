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    Игроки «Сочи» переносят коронавирус бессимптомно. Клуб рассчитывает сыграть с «Крыльями»

    О ситуации с коронавирусом в «Сочи» рассказал Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко:

    «Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших ребят изолировали.

    Матч с «Крылями» не состоится? Пока не могу сказать. Сегодня и завтра будут тестирования. Если все в порядке, то будем играть. Мы настраиваемся на то, что он состоится».

    • Коронавирус обнаружили у девяти представителей «Сочи».
    • Матч команды с «Тамбовом» отменили.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Афонасий 20 минут назад

      Утром проснулся - голова не болит, нос не заложен, температура в норме, дышится легко. На лицо все признаки бессимптомного коронавируса!

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