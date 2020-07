«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 19 матчей подряд – это самая длинная серия с 2010 года

«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 36-го тура АПЛ.

Команда Уле-Гуннара Сульшера не проигрывает на протяжении 19 матчей (14 побед, 5 ничьих) во всех турнирах.

В последний раз «МЮ» уступал 22 января – «Бернли» в АПЛ со счетом 0:2.

Такого не было с 2010 года, когда «МЮ» во главе с Алексом Фергюсоном не проигрывал с апреля по ноябрь.

