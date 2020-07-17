Зидан – восьмой тренер «Реала», дважды выигравший чемпионат Испании

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в 37-м туре.

Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана эта победа в Примере стала второй в карьере.

В первый раз француз брал чемпионский титул с «Реалом» в сезоне-2016/17.

Таким образом, Зидан стал восьмым тренером в истории клуба, выигрывавшим Примеру не менее двух раз.

Ранее подобное удавалось Мигелю Муньосу (9 раз), Луису Моловни (3), Лео Бенхаккеру (3), Хуану Вильялонге (2), Миляну Миляничу (2), Фабио Капелло (2) и Висенте Дель Боске (2).