Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Зидан – восьмой тренер «Реала», дважды выигравший чемпионат Испании

    «Реал» досрочно стал чемпионом Испании благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в 37-м туре.

    Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана эта победа в Примере стала второй в карьере.

    В первый раз француз брал чемпионский титул с «Реалом» в сезоне-2016/17.

    Таким образом, Зидан стал восьмым тренером в истории клуба, выигрывавшим Примеру не менее двух раз.

    Ранее подобное удавалось Мигелю Муньосу (9 раз), Луису Моловни (3), Лео Бенхаккеру (3), Хуану Вильялонге (2), Миляну Миляничу (2), Фабио Капелло (2) и Висенте Дель Боске (2).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1240

      Puddle 1 час назад

      У Зидана, как у клубного тренера нет лишь одного трофея: Кубка де Соль! Зато он есть у ВолероЪ Карпина! ГыГыГы!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru