Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.

«Мы хорошо сегодня смотрелись. Стоит поблагодарить команду – не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника.

Не давали сегодня «Локомотиву» развернуться, но так бывает: играешь лучше, но проигрываешь. Исходя из того как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно проводить замены, иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным», – сказал Гончаренко.