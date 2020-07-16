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    Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.

    «Мы хорошо сегодня смотрелись. Стоит поблагодарить команду – не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника.

    Не давали сегодня «Локомотиву» развернуться, но так бывает: играешь лучше, но проигрываешь. Исходя из того как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно проводить замены, иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным», – сказал Гончаренко.

    • «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.
    • Победитель матча забил оба гола с пенальти.
    • «Локо» гарантировал себе место в тройке РПЛ и, соответственно, путевку в ЛЧ.

    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2020 22:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      vurmouhunfaits 42 минуты назад


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      Рейтинг: +11

      Loko72 1 час назад

      Стоит поблагодарить команду - не опускали руки. Это он про Набабкина в конце игры?)

      1
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      Рейтинг: +3435

      морозз 1 час назад

      Давай на Родину, бульба созревает!

      -1
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      Рейтинг: +1989

      Snek > морозз 21 минуту назад

      Давай иди Н А Х У Й скоро Х У Й в твоём очке созреет.

      0
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      Рейтинг: +2173

      Cleaner 1 час назад

      «ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»? С чего это вдруг? Все шло к ЗАКОНОМЕРНОЙ ничьей, но Набабкин решил иначе.

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      Рейтинг: +1989

      Snek > Cleaner 17 минут назад

      А что он сделал? Не отрубил себе руки перед матчем? Ну скользнул мяч по руке, всё теперь и пенальти надо поставит, а Набабкин по ходу сам даже и не заметил, что в первом эпизоде Магнуссон успел встать на обе ноги и поставить блок в последние секунды, но по повтору не хватило миллиметров, что во втором, Набабкин попросту не успел убрать руку.
      О чём речь то? Когда нужно ВАР работает, а когда прямой ногой Азмун летит, то ВАР не существует же да?
      Этот РПЛ чёрный праздник Российского футбола, пора закончит этот сезон и забыть это, надеясь, что такого говна мы больше не увидим.

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      Рейтинг: +1014

      vsespartak01 1 час назад

      в лиге европы наверстаете!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3435

      морозз > vsespartak01 1 час назад

      Сам то понял что написал? Какая ЛЕ, там очередной позор с таким составом!

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      Рейтинг: +1014

      vsespartak01 > морозз 1 час назад

      да ладно тебе!мы же не алармобораты!пожелаем нашим удачи в еврокубках!а то вылетят и наше представительство в них будет уменьшаться!

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      Рейтинг: +3435

      морозз > vsespartak01 1 час назад

      Да я всегда желаю нашим удачи, но здесь расклад печальный для наших клубов!

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      Рейтинг: +1014

      vsespartak01 > морозз 1 час назад

      да тут еще этот вирус напартачил делов!

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