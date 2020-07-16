Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
«Мы хорошо сегодня смотрелись. Стоит поблагодарить команду – не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника.
Не давали сегодня «Локомотиву» развернуться, но так бывает: играешь лучше, но проигрываешь. Исходя из того как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно проводить замены, иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным», – сказал Гончаренко.
- «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.
- Победитель матча забил оба гола с пенальти.
- «Локо» гарантировал себе место в тройке РПЛ и, соответственно, путевку в ЛЧ.