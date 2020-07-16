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Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Локомотив»

16 июля 2020, 22:59
31

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.

«Мы хорошо сегодня смотрелись. Стоит поблагодарить команду – не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Самое важное, что в последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперника.

Не давали сегодня «Локомотиву» развернуться, но так бывает: играешь лучше, но проигрываешь. Исходя из того как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно проводить замены, иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным», – сказал Гончаренко.

  • «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1.
  • Победитель матча забил оба гола с пенальти.
  • «Локо» гарантировал себе место в тройке РПЛ и, соответственно, путевку в ЛЧ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (31)
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vsespartak01
1594930826
в лиге европы наверстаете!
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морозз
1594932046
Давай на Родину, бульба созревает!
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Loko72
1594932569
Стоит поблагодарить команду - не опускали руки. Это он про Набабкина в конце игры?)
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vurmouhunfaits
1594934288
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Dgad
1594963139
ТО что не опускали руки никто и не спорит))))
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Hektor 84
1594970054
Иди Картоху копай
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Просто-333
1594972587
Если смотрелись лучше, почему проиграли???
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paracetamol
1594977987
Ты выясни, Гончар, твой защитник хватал мяч рукой по-дурости, или за деньги? А потом тут чушь неси! Да, и еще, зарплату игрокам надо вовремя выплачивать, иначе таких пенальти не оберешься.
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Январь 59
1594982668
Можно бить по воротам 40 раз и двадцать раз попасть в штангу, 10 раз во вратаря и десять раз мимо, а можно один раз сыграть рукой. В своей штрафной, и пропустил пенальти, и соперник, который всего один раз ударил с отметочки в сетку будет к победе ближе.
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zigbert
1594993301
Надо отдать должное ЦСКА, команда выглядела прилично. Если первый тайм был равным то во втором армейцы имели преимущество. Второй гол Локомотива не вытекал из хода матча.
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