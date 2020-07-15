Клубы РПЛ попросили ослабить медицинский регламент

Во вторник состоялось заседание РПЛ.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на нем клубы лиги предложили внести ряд послаблений в медицинский регламент. В частности, было предложено разрешить снимать маски в чистых зонах, например, тренерских скамейках и скамейках запасных. Кроме того, клубы просят сократить количество сдачи тестов на коронавирус до одного в неделю.

Также в командах недовольны высокими штрафами за нарушение регламента, достигающими нескольких сот тысяч рублей. Клубы попросили главу КДК РФС Артура Григорьянца смягчить штрафные санкции.