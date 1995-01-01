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    Клубы РПЛ попросили ослабить медицинский регламент

    Во вторник состоялось заседание РПЛ.

    Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на нем клубы лиги предложили внести ряд послаблений в медицинский регламент. В частности, было предложено разрешить снимать маски в чистых зонах, например, тренерских скамейках и скамейках запасных. Кроме того, клубы просят сократить количество сдачи тестов на коронавирус до одного в неделю.

    Также в командах недовольны высокими штрафами за нарушение регламента, достигающими нескольких сот тысяч рублей. Клубы попросили главу КДК РФС Артура Григорьянца смягчить штрафные санкции.

    • РПЛ досрочно выиграл «Зенит».
    • В турнире осталось сыграть два тура.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6401

      paracetamol 54 минуты назад

      Надо хотя бы 25% зрителей пускать, а еще лучше - 50!

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