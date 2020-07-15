Глушаков – об отношении к Федуну: «Ему-то мне точно нечего доказывать»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 29-го тура против «Спартака».

– Есть намерение отомстить тем фанатам красно-белых, которые вам свистели с трибун?

– Такого желания нет. Ситуация – грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в «Спартаке», тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями.

– А как насчет желания что-то доказать владельцу клуба Леониду Федуну?

– Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак». Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения. Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета, ну и самогон миллеровский передать, если нужно (смеется).

– Как вам нынешний «Спартак»?

– Он сильно изменился по сравнению с чемпионским сезоном. Новые футболисты, новый тренер, у которого видна своя философия. Привлекается молодежь. Мне сложно комментировать нынешний «Спартак». Во-первых, это бывшая команда, которая занимает особое место в моей жизни и карьере. Во-вторых, для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно находится внутри коллектива. Если бы вы меня спросили года три назад, я бы, пожалуй, что-то ответил. Но в целом сейчас, наверное, можно посмотреть в таблицу.