Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Глушаков – об отношении к Федуну: «Ему-то мне точно нечего доказывать»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 29-го тура против «Спартака».

    – Есть намерение отомстить тем фанатам красно-белых, которые вам свистели с трибун?

    – Такого желания нет. Ситуация – грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в «Спартаке», тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями.

    – А как насчет желания что-то доказать владельцу клуба Леониду Федуну?

    – Леонид Арнольдович уже сам всем все доказал: построил отличный стадион, базу, академию, столько сил и денег вкладывает в «Спартак». Ему-то мне точно нечего доказывать, мы хорошо пообщались перед моим уходом, все обсудили, сохранили хорошие отношения. Думаю, я и сейчас могу связаться с ним, поговорить, спросить какого-то совета, ну и самогон миллеровский передать, если нужно (смеется).

    – Как вам нынешний «Спартак»?

    – Он сильно изменился по сравнению с чемпионским сезоном. Новые футболисты, новый тренер, у которого видна своя философия. Привлекается молодежь. Мне сложно комментировать нынешний «Спартак». Во-первых, это бывшая команда, которая занимает особое место в моей жизни и карьере. Во-вторых, для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно находится внутри коллектива. Если бы вы меня спросили года три назад, я бы, пожалуй, что-то ответил. Но в целом сейчас, наверное, можно посмотреть в таблицу.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019-й.
    • В составе московского клуба Денис становился чемпионом России.
    • Матч «Спартак» – «Ахмат» состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11778

      vladimir-7 33 минуты назад

      Глушаков оправдывается, не признает ошибки и просит УДО из ссылки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +900

      vsespartak01 > vladimir-7 23 минуты назад

      ТАКИЕ ДРОВА НАМ НЕ НУЖНЫ!ЕМУ ТОЛЬКО В ЗЕНИТ!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77817
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru