Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил желание уехать в европейский чемпионат.

– Стал меньше следить за трансферными новостями. Стал отдаленнее от этого всего. Но, конечно, до меня доходят все эти новости. В целом в России мало наших игроков, которые уезжают за границу. Поэтому интересы и предложения вызывают у нас такой ажиотаж. Пару дней назад разговаривал с Федей Смоловым. Он сказал, что готов подсказать мне. Пока ничего не конкретизировали.

– У вас есть вопрос, почему на вас такой спрос?

– Наверное, у скаутов есть свое видение. Думаю, люди все видят и понимают, что я могу прогрессировать. Конечно, при этом нужна хорошая статистика.

– Пересказали разговоры агентов. Говорят: у Миранчука предложение из Англии, говорит: «Нет, это не мой чемпионат не поеду». Предложение из «Ромы» – «нет, что это за клуб, не поеду». «Фиорентина» – «не знаю, город нравится, клуб не очень». Правда такой выбор?

– Это вызывает смех. Я просто говорю свои желания. Я хотел бы играть за границей, получается, я сам себе противоречу? Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь.