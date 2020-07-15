Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь»

Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь»

15 июля 2020, 07:40
34

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил желание уехать в европейский чемпионат.

– Стал меньше следить за трансферными новостями. Стал отдаленнее от этого всего. Но, конечно, до меня доходят все эти новости. В целом в России мало наших игроков, которые уезжают за границу. Поэтому интересы и предложения вызывают у нас такой ажиотаж. Пару дней назад разговаривал с Федей Смоловым. Он сказал, что готов подсказать мне. Пока ничего не конкретизировали.

– У вас есть вопрос, почему на вас такой спрос?

– Наверное, у скаутов есть свое видение. Думаю, люди все видят и понимают, что я могу прогрессировать. Конечно, при этом нужна хорошая статистика.

– Пересказали разговоры агентов. Говорят: у Миранчука предложение из Англии, говорит: «Нет, это не мой чемпионат не поеду». Предложение из «Ромы» – «нет, что это за клуб, не поеду». «Фиорентина» – «не знаю, город нравится, клуб не очень». Правда такой выбор?

– Это вызывает смех. Я просто говорю свои желания. Я хотел бы играть за границей, получается, я сам себе противоречу? Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь.

  • В этом сезоне Миранчук сыграл в 30 матчах, забил 14 голов и сделал пять голевых передач.
  • Нынешний контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Oldtrafford83
1594789802
Расти здесь у тебя будут максимум премиальные,мастерство вряд ли.
Ответить
vladimir-7
1594791727
Под лежачий камень вода не течёт.
Ответить
Axe111
1594792258
Естественно останется ЗДЕСЬ!!!! и будет и дальше деградировать, красава!!!
Ответить
Skull_Boy
1594792693
Расти, ты уже деградируешь
Ответить
Жорик кекс обжорик
1594793764
РАСХОДИМСЯ короче все понятно, останется он в России.
Ответить
isakkobelini
1594794958
Я думаю все будет зависеть от того в каком европейском турнире на следующий год будет выступать Локо.
Ответить
DeStar
1594799128
Почти уверен что никуда не уйдёт. до 28 будет ждать предложения играть в основе барсы или реала и зп лямов 10 в год, потом начнет думать что зря такие планки ставил и поедет играть в АЕК в грецию или максимум вильяреал на банке сидеть.
Ответить
Avenger_93
1594830629
Да нет нам сразу Реал и Баварию подавай, а на практике и за Сассуоло играть стыдно и не факт что в старт попадет
Ответить
Главные новости
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
1
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Все новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+