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    Алексей Миранчук – о переходе в европейский клуб: «Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил желание уехать в европейский чемпионат.

    – Стал меньше следить за трансферными новостями. Стал отдаленнее от этого всего. Но, конечно, до меня доходят все эти новости. В целом в России мало наших игроков, которые уезжают за границу. Поэтому интересы и предложения вызывают у нас такой ажиотаж. Пару дней назад разговаривал с Федей Смоловым. Он сказал, что готов подсказать мне. Пока ничего не конкретизировали.

    – У вас есть вопрос, почему на вас такой спрос?

    – Наверное, у скаутов есть свое видение. Думаю, люди все видят и понимают, что я могу прогрессировать. Конечно, при этом нужна хорошая статистика.

    – Пересказали разговоры агентов. Говорят: у Миранчука предложение из Англии, говорит: «Нет, это не мой чемпионат не поеду». Предложение из «Ромы» – «нет, что это за клуб, не поеду». «Фиорентина» – «не знаю, город нравится, клуб не очень». Правда такой выбор?

    – Это вызывает смех. Я просто говорю свои желания. Я хотел бы играть за границей, получается, я сам себе противоречу? Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется – уеду. Нет – буду расти здесь.

    • В этом сезоне Миранчук сыграл в 30 матчах, забил 14 голов и сделал пять голевых передач.
    • Нынешний контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Россия 24»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8941

      Skull_Boy 12 минут назад

      Расти, ты уже деградируешь

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      Рейтинг: +2320

      Axe111 19 минут назад

      Естественно останется ЗДЕСЬ!!!! и будет и дальше деградировать, красава!!!

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      Рейтинг: +11778

      vladimir-7 28 минут назад

      Под лежачий камень вода не течёт.

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      Рейтинг: +940

      Oldtrafford83 1 час назад

      Расти здесь у тебя будут максимум премиальные,мастерство вряд ли.

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