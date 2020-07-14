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  • Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство и Лигу чемпионов»

Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство и Лигу чемпионов»

14 июля 2020, 16:46
16

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что команда должна ставить самые высокие цели.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе. Как у Зинченко? Да, его часто приводят в пример.

На самом деле суть не в конкретных именах, а в системе, которая мотивирует игроков на достижение результата. В конечном счете она должна привести команду к успешному выступлению в чемпионате, а клуб в целом — к безубыточности. В условиях кризиса самое главное — это эффективная модель управления с делегированием полномочий, без излишних согласований и с четкими критериями эффективности работы каждого сотрудника», – сказал Газизов.

Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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isakkobelini
1594734763
Блин, а кто тогда не обязан?
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Garrincha58
1594734873
не понимаю таких как Газизов взял и бросил команду ради чего? ради жизни в Москве? сменил шило на мыло
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giluxa1963
1594735368
«Спартак» обязан бороться за чемпионство подмосковья
Ответить
NewLife
1594736005
На одной мотивации далеко не уедешь. Нужно еще мастерство. С этим бывают проблемы.
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Axe111
1594736156
Не надо( опять позорище это в Европе смотреть
Ответить
Сильвербой
1594736208
Вот сейчас ты пол Уфы приведешь в Спартак, и мы сразу начнем бороться за все на свете!!!
Ответить
Из Твери Леха
1594738886
Кажись второй кубок Дель Соли не за горами.
Ответить
Иван Петров 1986
1594740172
Обязаны то они обязаны, только долбанные топ-менеджеры и такой же тренер не дают.
Ответить
portero
1594740264
ну посмотрим по делам, красиво многие говорили, но слова с делом расходились, а кому то мало времени может давали на работу...
Ответить
Просто-333
1594742843
Ничего не изменилось, лозунги, лозунги: пятилетку в три года!!! и что?
Ответить
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