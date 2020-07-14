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    Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство и Лигу чемпионов»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что команда должна ставить самые высокие цели.

    «Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе. Как у Зинченко? Да, его часто приводят в пример.

    На самом деле суть не в конкретных именах, а в системе, которая мотивирует игроков на достижение результата. В конечном счете она должна привести команду к успешному выступлению в чемпионате, а клуб в целом — к безубыточности. В условиях кризиса самое главное — это эффективная модель управления с делегированием полномочий, без излишних согласований и с четкими критериями эффективности работы каждого сотрудника», – сказал Газизов.

    Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +4245

      Борат 53 секунды назад

      Спартак пичинён !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6499

      Литейный4 26 минут назад

      Ой мля, держите меня семеро. Сейчас от смеха помру. Свиньи, чемпионство, Лига чемпионов? Я не ослышался? Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      Литейный4 27 минут назад

      Спартак, и чемпионство слова антонимы. А уж фантастическая для свиней Лига Чемпионов кроме позора ничего не принесет. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40233

      portero 28 минут назад

      ну посмотрим по делам, красиво многие говорили, но слова с делом расходились, а кому то мало времени может давали на работу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1179

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Обязаны то они обязаны, только долбанные топ-менеджеры и такой же тренер не дают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4245

      Борат 35 минут назад

      Рылы совсем стыд потеряли !
      Гыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1470

      Из Твери Леха 51 минуту назад

      Кажись второй кубок Дель Соли не за горами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2171

      Бухбух 1 час назад

      Газизов говорит так, как-будто сам имеет опыт борьбы за чемпионство и ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11771

      vladimir-7 1 час назад

      Больше половины команд РПЛ ставит высокие цели в борьбе за ЛЧ и ЛЕ,
      а также выиграть Кубок РФ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Зенит даешь 10-0!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1065

      NewLife > Спартак гуно знают все 44 минуты назад

      Мне нравится твоя новая ава - в форме писсуара. зюба вам золотой дождь тоже делает ?

      0
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      Рейтинг: +2932

      mopecekca > Спартак гуно знают все 42 минуты назад

      *****, ты даже в нике ошибку сделал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все > NewLife 36 минут назад

      У тебя такой писсуар дома?
      Письку не откусил?
      =)))

      1
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все > mopecekca 34 минуты назад

      Ошибка, осечка природы - это Спартак.
      =)))

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