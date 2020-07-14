Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство и Лигу чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что команда должна ставить самые высокие цели.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе. Как у Зинченко? Да, его часто приводят в пример.

На самом деле суть не в конкретных именах, а в системе, которая мотивирует игроков на достижение результата. В конечном счете она должна привести команду к успешному выступлению в чемпионате, а клуб в целом — к безубыточности. В условиях кризиса самое главное — это эффективная модель управления с делегированием полномочий, без излишних согласований и с четкими критериями эффективности работы каждого сотрудника», – сказал Газизов.

Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»