Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов: «Задача «Спартака» – бороться с «Зенитом» не в отдельном матче, а быть конкурентом на дистанции»

Газизов: «Задача «Спартака» – бороться с «Зенитом» не в отдельном матче, а быть конкурентом на дистанции»

14 июля 2020, 16:00
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

«Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр», – сказал Газизов.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 19 июля.

Газизов: «Спартаку» нужно достойно завершить этот сезон

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
isakkobelini
1594733061
Если только по бюджету)))
Ответить
ilichkadr
1594733204
Ну, Шамиль и пукнул. Сначала с соседями по таблице поборись и не опустись ниже плинтуса. Как бы не оказаться под Сочами.............
Ответить
Хведя
1594733431
Заявы громкие, но, Газизов: оглянись вокруг себя! Не Федун ли позади?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1594733545
Ох и не простая это работа, тащить Спартак из болота. Бог в помощь.
Ответить
Питерский мент
1594735395
достойно это на 14 месте
Ответить
NewLife
1594736298
Как только был упомянут синит, немытые сразу задрожали и завоняли. Зачем так бздеть, пока РФС у вас в руках, желания Газизова неосуществимы. Надеюсь, это не надолго.
Ответить
subbotaspartak
1594737043
Уж в отдельном матче поборись... на 200%
Ответить
Давид59
1594738214
Где-то я это уже слышал...А, вспомнил: догнать и обогнать Америку
Ответить
Nevskiy_Granit
1594740474
заранее оправдал поражение, молодец
Ответить
Ганнибал Лектор
1594743534
И те, и другие решили свои задачи в РПЛ. Зенит - стал чемпионом за 4 тура до конца, Спартак - сохранил прописку в РПЛ за два тура до конца чемпионата. Поэтому ничего не мешает показать бескомпромиссный и качественный футбол. И пусть победит сильнейший!
Ответить
Главные новости
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
1
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
6
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Все новости
Все новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
15
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+