Газизов: «Задача «Спартака» – бороться с «Зенитом» не в отдельном матче, а быть конкурентом на дистанции»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

«Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр», – сказал Газизов.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 19 июля.

Газизов: «Спартаку» нужно достойно завершить этот сезон