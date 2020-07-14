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    Газизов: «Задача «Спартака» – бороться с «Зенитом» не в отдельном матче, а быть конкурентом на дистанции»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

    «Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр», – сказал Газизов.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 19 июля.

    Газизов: «Спартаку» нужно достойно завершить этот сезон

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6499

      Литейный4 24 минуты назад

      Задача свиней не обдристаться с Зенитом. А там хоть трава не рости. гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +38

      Nevskiy_Granit 24 минуты назад

      заранее оправдал поражение, молодец

      0
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      Рейтинг: +359

      RJM555 59 минут назад

      Москва тебе не Башкирия........."да милая, да это Москвааа"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3579

      Давид59 1 час назад

      Где-то я это уже слышал...А, вспомнил: догнать и обогнать Америку

      2
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      Рейтинг: +1065

      NewLife > Давид59 54 минуты назад

      Если ты это про вашего патрона, то пока все еще Португалию догоняем уже 20 лет.

      0
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      Рейтинг: +4986

      subbotaspartak 1 час назад

      Уж в отдельном матче поборись... на 200%

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      Рейтинг: +1065

      NewLife 1 час назад

      Как только был упомянут синит, немытые сразу задрожали и завоняли. Зачем так бздеть, пока РФС у вас в руках, желания Газизова неосуществимы. Надеюсь, это не надолго.

      0
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      Рейтинг: +2432

      KPCCSPB > NewLife 1 час назад

      С вас вся страна смеётся, да и Европа хихикает..

      1
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      Рейтинг: +1065

      NewLife > KPCCSPB 57 минут назад

      Я тоже смеюсь над вашей голубизной и бздиловатостью.

      0
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      Рейтинг: +2432

      KPCCSPB > NewLife 25 минут назад

      Да вы гомики просто, не смеётесь, а облизываетесь... Один момент дал понять, сколько гомиков за КБ, с нешуточной фантазией

      1
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      Рейтинг: +2432

      KPCCSPB 1 час назад

      План то хороший, но работы не на один сезон точно... Хоть это и конкурент, но он должен быть сильным... А то в ЕК РПЛ так и будет чмокать .

      2
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      Рейтинг: +29

      Питерский мент 1 час назад

      достойно это на 14 месте

      2
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      Рейтинг: +4039

      alarm 2 часа назад

      хряки, стыдно за вас)

      6
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      Рейтинг: +1652

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Ох и не простая это работа, тащить Спартак из болота. Бог в помощь.

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