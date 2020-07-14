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    Газизов: «Спартаку» нужно достойно завершить этот сезон

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о ситуации в команде.

    «Осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

    Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», – сказал Газизов.

    Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6500

      Литейный4 20 минут назад

      Они уже достойно сыграли, не свалившись в Пердив. Подождем ещё годик и дружно проводим хряков в их Пердив. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1065

      NewLife 40 минут назад

      К чему это пустомельство. Можно подумать, спартаковцы только и думают, как бы просрать все оставшиеся игры.

      0
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      Рейтинг: +11771

      vladimir-7 42 минуты назад

      Все кто приходит к какой-нибудь власти, начинает рассказывать сказки.
      Дурные примеры заразительны.

      0
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      Рейтинг: +6136

      Сильвербой 1 час назад

      Да куда уже достойнее.... Давайте наверно лучше помолчим, как уже будет так и будет!!! Со следующего сезона будете пальцы гнуть!!!

      1
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      Рейтинг: +1781

      neim 1 час назад

      Ну так а что мешает ? Обыграть Ахмат в Москве и продуть Рубину в Казани как раз по силам нынешнему Спартаку.
      Ах, ну ещё продуть Зениту в кубке России, всё по силам.

      0
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      Рейтинг: +4039

      alarm 1 час назад

      так уже достойно! сохранили же прописку в премьер-лиге! величайшее достижение спартака!

      2
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Ты, пришел в болото.
      =)))

      2
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      Рейтинг: +4245

      Борат 2 часа назад

      продуть ещё пару матчей и хрюкать с 14го места о заговоре против спыртака !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +8226

      derrik2000 2 часа назад

      "Нужно достойно завершить этот сезон», – сказал Газизов."

      Это КАК???
      Войти по итогам сезона в первую десятку?
      Перестань уже молотить языком, как помелом!!!
      За "игру" команды в этом сезоне к тебе никаких претензий: ты только что пришёл.

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