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Газизов: «Спартаку» нужно достойно завершить этот сезон

14 июля 2020, 15:53
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о ситуации в команде.

«Осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.

Матч в Сочи получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», – сказал Газизов.

Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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derrik2000
1594732982
"Нужно достойно завершить этот сезон», – сказал Газизов." Это КАК??? Войти по итогам сезона в первую десятку? Перестань уже молотить языком, как помелом!!! За "игру" команды в этом сезоне к тебе никаких претензий: ты только что пришёл.
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Сильвербой
1594736729
Да куда уже достойнее.... Давайте наверно лучше помолчим, как уже будет так и будет!!! Со следующего сезона будете пальцы гнуть!!!
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vladimir-7
1594739425
Все кто приходит к какой-нибудь власти, начинает рассказывать сказки. Дурные примеры заразительны.
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NewLife
1594739563
К чему это пустомельство. Можно подумать, спартаковцы только и думают, как бы просрать все оставшиеся игры.
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sochi-2013
1594746616
Будет теперь спартаку "ПРОКЛЯТИЕ АЛЕНИЧЕВА"!
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flusiteanelvew
1594753639
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