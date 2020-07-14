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  • Судья ударил игрока «Сахалинца» во время товарищеского матча

Судья ударил игрока «Сахалинца» во время товарищеского матча

14 июля 2020, 13:30
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Во время товарищеского матча между «Легионом-Динамо» и «Сахалинцем» (1:1) боковой судья ударил одного из игроков в лицо, сообщает телеграм-канал Baza.

У нападающего Гоги Шония возник конфликт с арбитром во время игры. По словам судьи Тумасова, игрок весь матч провоцировал его и нарывался на драку. Шония заявил, что вина за инцидент лежит полностью на рефери, который якобы провоцировал Шонию с самого начала поединка, а после финального свистка ударил его в лицо.

  • «Сахалинец» – любительский клуб, созданный в 2020 году блогером Михаилом Литвиным.

Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: телеграм-канал Baza
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