Судья ударил игрока «Сахалинца» во время товарищеского матча

зря разняли, пускай бы выяснили кто сильнее !
гыгы
Во время товарищеского матча между «Легионом-Динамо» и «Сахалинцем» (1:1) боковой судья ударил одного из игроков в лицо, сообщает телеграм-канал Baza.
У нападающего Гоги Шония возник конфликт с арбитром во время игры. По словам судьи Тумасова, игрок весь матч провоцировал его и нарывался на драку. Шония заявил, что вина за инцидент лежит полностью на рефери, который якобы провоцировал Шонию с самого начала поединка, а после финального свистка ударил его в лицо.
- «Сахалинец» – любительский клуб, созданный в 2020 году блогером Михаилом Литвиным.
Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков
Сахалинец – Легион pic.twitter.com/AnIGzLAt6g— SoccerFootball (@SportE_Eug) July 13, 2020