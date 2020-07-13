Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Судья ударил игрока «Сахалинца» во время товарищеского матча

    Во время товарищеского матча между «Легионом-Динамо» и «Сахалинцем» (1:1) боковой судья ударил одного из игроков в лицо, сообщает телеграм-канал Baza.

    У нападающего Гоги Шония возник конфликт с арбитром во время игры. По словам судьи Тумасова, игрок весь матч провоцировал его и нарывался на драку. Шония заявил, что вина за инцидент лежит полностью на рефери, который якобы провоцировал Шонию с самого начала поединка, а после финального свистка ударил его в лицо.

    • «Сахалинец» – любительский клуб, созданный в 2020 году блогером Михаилом Литвиным.

    Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

    Источник: телеграм-канал Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4205

      Борат 34 минуты назад

      зря разняли, пускай бы выяснили кто сильнее !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +949

      Semenycch 1 час назад

      Эта мразь должна быть отлучена от футбола!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77783
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru