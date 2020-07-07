Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

Созданный в 2020 году футбольный клуб «Сахалинец» набрал почти 200 тысяч подписчиков в социальных сетях за первые два дня.

«Наш клуб базируется в Москве, но корни эмблемы идут с родины Михаила Литвина (прим. «Бомбардирда» – владелец команды) – Южно-Сахалинска.

В качестве основного символа расположен Маяк Анива – одна из визитных карточек острова Сахалин. Цветовая гамма выбрана соответствующая – нас символизируют светло-синие цвета», – рассказывает о новой команде пресс-служба «Сахалинца».