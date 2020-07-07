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  • Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

7 июля 2020, 10:57
2

Созданный в 2020 году футбольный клуб «Сахалинец» набрал почти 200 тысяч подписчиков в социальных сетях за первые два дня.

«Наш клуб базируется в Москве, но корни эмблемы идут с родины Михаила Литвина (прим. «Бомбардирда» – владелец команды) – Южно-Сахалинска.

В качестве основного символа расположен Маяк Анива – одна из визитных карточек острова Сахалин. Цветовая гамма выбрана соответствующая – нас символизируют светло-синие цвета», – рассказывает о новой команде пресс-служба «Сахалинца».

  • Михаил Литвин – блогер с аудиторией 10 миллионов человек в инстаграме.
  • Он жил на Сахалине, занимался футболом в ФК «Сахалин», но позже уехал в Москву, где стал заниматься блогингом и основал клуб «Сахалинец».

Источник: Инстаграм ФК «Сахалинец»
Комментарии (2)
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acor94
1594112945
А в какой лиге он будет играть? 2 дивизион восток?
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