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    Инстаграм «Сахалинца» за два дня набрал 190 тысяч подписчиков

    Созданный в 2020 году футбольный клуб «Сахалинец» набрал почти 200 тысяч подписчиков в социальных сетях за первые два дня.

    «Наш клуб базируется в Москве, но корни эмблемы идут с родины Михаила Литвина (прим. «Бомбардирда» -владелец команды) – Южно-Сахалинска.

    В качестве основного символа расположен Маяк Анива – одна из визитных карточек острова Сахалин. Цветовая гамма выбрана соответствующая – нас символизируют светло-синие цвета», – рассказывает о новой команде пресс-служба «Сахалинца».

    • Михаил Литвин – блогер с аудиторией 10 миллионов человек в инстаграме.
    • Он жил на Сахалине, занимался футболом в ФК «Сахалин», но позже уехал в Москву, где стал заниматься блогингом и основал клуб «Сахалинец».

    Источник: Инстаграм ФК «Сахалинец»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1271

      acor94 29 минут назад

      А в какой лиге он будет играть? 2 дивизион восток?

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