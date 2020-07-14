Черчесов: «Дзюба был и остается капитаном сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в следующих матчах.

– Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют.

Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.

Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло.

– Вы сказали про Дзюбу и Миранчука, в связи с чем у меня два коротких вопроса: первый – кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах?

– У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.

– Второй – уже больше года активно обсуждается отъезд Алексея Миранчука за границу, каково ваше мнение?

– Спасибо за этот вопрос! Я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Важно концентрироваться на своей работе. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась.