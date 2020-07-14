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Черчесов: «Дзюба был и остается капитаном сборной России»

14 июля 2020, 12:37
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в следующих матчах.

– Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют.

Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал.

Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло.

– Вы сказали про Дзюбу и Миранчука, в связи с чем у меня два коротких вопроса: первый – кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах?

– У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба.

– Второй – уже больше года активно обсуждается отъезд Алексея Миранчука за границу, каково ваше мнение?

– Спасибо за этот вопрос! Я разговаривал с ним пару недель назад, когда опять проскакивали какие-то слухи, и сказал ему, чтобы это его не отвлекало. Важно концентрироваться на своей работе. Судя по пяти забитым мячам, наш разговор состоялся вовремя. Другое дело, хотелось бы, чтобы эта тема так долго не муссировалась.

  • Дзюба стал капитаном сборной России после ЧМ-2018.
  • Форвард выступает за национальную команду с 2011 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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paracetamol
1594719956
На а кто бы еще?
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Давид59
1594720496
Мы, Станислав, Саламыч и Черчесов наблюдаем.
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САДЫЧОК
1594721037
Черчесов ,был физруком , им и остается !
Ответить
Axe111
1594722826
Нулевой физрук!!! Ноль в футболе
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Волька
1594729394
***** капитан?
Ответить
алдан2014
1594730585
С Дзюбой,капитаном - голубая луна???Саламыч ты в своём уме? В твою бытность игроком,за такие выходки игрок закончил бы карьеру на следующий день.А коллеги бы ещё тёмную устроили.Позор!
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isakkobelini
1594732474
Что Дзюба ,что Черчесов позор всего Российского футбола
Ответить
Hektor 84
1594752671
Шлюбс был и останется шлюбой
Ответить
Томик
1594761397
Вообще-то капитан - это всегда тот, кто подаёт пример во всём. А Артёмка столько наговорил в последнее время, что повязка не должна на руку налезать. А уж после "налаживания международных отношений" пора ему с капитанства на дипломатическую работу переходить.
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Plyash
1595141481
Каков Гл.тренер,таков и капитан.Ну и как следствие,такова игра. Заслуженные мастера спорта,вот и заслужили 38 место в рейтинге вместе с заслуженным тренером...
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