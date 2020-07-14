Серия А. «Интер» одержал волевую победу над «Торино»

В матче 32-го тура Серии А «Интер» на своем поле переиграл «Торино» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед на 17-й минуте усилиями Андреа Белотти, однако после перерыва миланцы ответили голами Эшли Янга, Диего Година и Лаутаро Мартинеса, одержав итоговую победу.

Набрав три очка, «Интер» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» остался на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 32-й тур

Интер – Торино – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Белотти, 17; 1:1 – Янг, 48; 2:1 – Годин, 51; 3:1 – Мартинес, 61.

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