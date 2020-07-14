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Материалы

Интер - Торино

13.07.2020, Понедельник, 22:45 мск Италия. Серия А, 32 тур Интер - Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
13 тур
23 ноября, суббота 22:45 Торино 0:3 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 20:00 Торино 1:0 Интер
2 тур
26 августа, воскресенье 21:30 Интер 2:2 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 13:30 Торино 1:0 Интер
12 тур
5 ноября, воскресенье 14:30 Интер 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 20:00 Торино 2:2 Интер
10 тур
26 октября, среда 21:45 Интер 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Торино
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Интер 0:1 Торино
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Торино 0:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Интер 1:0 Торино
3 тур
20 октября, воскресенье 22:45 Торино 3:3 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:45 Интер 2:2 Торино
3 тур
16 сентября, воскресенье 22:45 Торино 0:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 17:15 Интер 1:1 Торино
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Интер
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Интер 4:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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