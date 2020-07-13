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    Юран: «Я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об участии клуба в РПЛ в следующем сезоне.

    «Химки» не выходят в РПЛ? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города. Обсуждали, как команда готовится – тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты. В среду еще будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.

    Обережет ли себя клуб РПЛ, занявший 15-е место, от вылета? Они ошибаются, это большое заблуждение. Я бы порекомендовал занимать повыше место. Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю», – сказал Юран.

    • По итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили путевку в РПЛ.
    • Участие клуба в РПЛ под вопросом из-за финансовых проблем клуба.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1676

      Genz 1 час назад

      Губернатор области поможет со спонсором. Химки выстоят

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