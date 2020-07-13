Юран: «Я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался об участии клуба в РПЛ в следующем сезоне.

«Химки» не выходят в РПЛ? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города. Обсуждали, как команда готовится – тот же полуфинал Кубка России и еще какие-то моменты. В среду еще будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.

Обережет ли себя клуб РПЛ, занявший 15-е место, от вылета? Они ошибаются, это большое заблуждение. Я бы порекомендовал занимать повыше место. Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю», – сказал Юран.