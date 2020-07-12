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    Мусаев – после разгрома «Урала»: «Мы в гонке за самые высокие места»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после крупной победы над «Уралом» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.

    «Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.

    «Урал» не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места», – сказал Мусаев.

    • Набрав три очка, «Краснодар» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • От идущего на второй строчке «Локомотива» команда Мусаева отстает на три балла, при этом имея матч в запасе.
    • Южанам осталось сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов» и «Ахматом».

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10566

      Garrincha58 50 минут назад

      а что второе или третье это высокие места? надо было бороться и составить конкуренцию Зениту,а так хрен ли воздух сотрясать

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      Рейтинг: +3562

      Давид59 1 час назад

      Не-а. За самые высокие кишка тонка. За высокие наверное

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