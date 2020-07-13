Мусаев – после разгрома «Урала»: «Мы в гонке за самые высокие места»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после крупной победы над «Уралом» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.

«Урал» не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места», – сказал Мусаев.