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  • Мусаев – после разгрома «Урала»: «Мы в гонке за самые высокие места»

Мусаев – после разгрома «Урала»: «Мы в гонке за самые высокие места»

13 июля 2020, 09:17
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после крупной победы над «Уралом» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.

«Урал» не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места», – сказал Мусаев.

  • Набрав три очка, «Краснодар» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
  • От идущего на второй строчке «Локомотива» команда Мусаева отстает на три балла, при этом имея матч в запасе.
  • Южанам осталось сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов» и «Ахматом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Мусаев Мурад
Комментарии (6)
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Давид59
1594623048
Не-а. За самые высокие кишка тонка. За высокие наверное
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Garrincha58
1594625383
а что второе или третье это высокие места? надо было бороться и составить конкуренцию Зениту,а так хрен ли воздух сотрясать
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Ганнибал Лектор
1594630376
Самое высокое уже занято, и в этом сезоне борьба за него давно закончена. А так - удачи Краснодару. Если хотят дебютировать в ЛЧ, то все от них зависит
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zigbert
1594648226
Шанс занять второе место еще не потерян.
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