Мусаев – после разгрома «Урала»: «Мы в гонке за самые высокие места»

а что второе или третье это высокие места? надо было бороться и составить конкуренцию Зениту,а так хрен ли воздух сотрясать
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после крупной победы над «Уралом» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.
«Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.
«Урал» не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места», – сказал Мусаев.
- Набрав три очка, «Краснодар» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
- От идущего на второй строчке «Локомотива» команда Мусаева отстает на три балла, при этом имея матч в запасе.
- Южанам осталось сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов» и «Ахматом».