Главные новости утра. Лапочкин может быть связан со ставками, Газизов хочет привести в «Спартак» Неделчару и Табидзе

"Газизов хочет забрать..." звучит в стиле недожуралистов...сам хочет?...Тедеско хочет?...Федун тоже хочет?...или хочет только Уфа , чтобы хорошо "навариться" самой , "прокрутив "сделку с ещё нечужим Газизовым , который в свою очередь рассчитывает на откат?
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