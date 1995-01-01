Главные новости утра. Лапочкин может быть связан со ставками, Газизов хочет привести в «Спартак» Неделчару и Табидзе

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +692

      моэм 1 час назад

      "Газизов хочет забрать..." звучит в стиле недожуралистов...сам хочет?...Тедеско хочет?...Федун тоже хочет?...или хочет только Уфа , чтобы хорошо "навариться" самой , "прокрутив "сделку с ещё нечужим Газизовым , который в свою очередь рассчитывает на откат?

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      Рейтинг: +759

      Январь 59 > моэм 1 час назад

      Все и всё там связаны повязаны. Не успел что то придумать , а откат уже нужно занести.

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