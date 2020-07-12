Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов: «Судьи прозевали пенальти в пользу «Спартака» на 49-й минуте игры в Сочи. Они, скорее всего, не нашли нужный повтор»

Арбитр Федотов: «Судьи прозевали пенальти в пользу «Спартака» на 49-й минуте игры в Сочи. Они, скорее всего, не нашли нужный повтор»

12 июля 2020, 01:12
21

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заметил ошибку бригады на матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). По мнению эксперта, во втором тайме арбитры должны были назначить пенальти в пользу москвичей.

«Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.

Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.

Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака». Но надо немного отстать от судей и спрашивать Калошина (заместитель руководителя департамента судейства РФС — прим. «Бомбардира»): «Почему не работает VAR?» – сказал Федотов.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Игорь
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1594506849
Там весь матч судили безобразно. Обсуждать решения можно долго, потому что неверных решений просто миллиард. Причём все они в пользу Сочи.
Ответить
serhio80
1594511640
Хм) три вроде пеналя ********) пятый матч подряд откровенно свистят против
Ответить
Урия Гип 2
1594524915
Это если в каждом матче по пенальти не дали, в пользу Спартака, а то и по 2. Так свиньям надо очков 40 добавлять.
Ответить
oyabun
1594525835
Пенальти на Понсе прозевали - вот самый очевидный и бесспорный момент и главное куча повторов с нужных ракурсов. Что мешало ВАРу их рассмотреть? Но тут важно понять одно - раз всё судейство против Спартака - забивайте мячи с игры! А их то вчера и не было.
Ответить
ААМ
1594526108
Плохому танцору знаете, что мешает и ВАР не помогает.
Ответить
vladimir-7
1594531991
Сам VAR не причем, судьи обслуживающие и принимающие решение с VAR, должны быть независимы от судейского корпуса РФС, а сейчас одни и те же судьи меняются местами, кто на поле отработал, следующую игру проводит на VAR и наоборот или на судейство матча приглашать иностранного независимого судью.
Ответить
piligrim1986
1594533245
ну и толку теперь?
Ответить
SPACE TRUCKIN
1594533967
уповать только на пенальти - удел слабых...одна надежда -КР...если выиграют- хоть как то реабилитируются в глазах болельщиков...каждый сезон всё хуже заканчивается...доколе?
Ответить
rash1959
1594535915
Не)(ера технику винить, она не причём, есть те, кто должен лупить зенки свои в мониторы, а не сопли жевать во время работы. Всё повтор увидели и увидели нарушение, а эти недосудьи проSRали момент.
Ответить
морозз
1594536562
Судейский корпус ...состоящий из бомжей и их прихлебателей, крышует и хвалёный ВАР. В нашей стране всё принимает гипертрофированный почерк, всё более углубляя пропасть между Зенитом с его клонами и остальными клубами страны! Наш футбол захватили бомжи и это истина!
Ответить
Главные новости
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+