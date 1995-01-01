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    Арбитр Федотов: «Судьи прозевали пенальти в пользу «Спартака» на 49-й минуте игры в Сочи. Они, скорее всего, не нашли нужный повтор»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заметил ошибку бригады на матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). По мнению эксперта, во втором тайме арбитры должны были назначить пенальти в пользу москвичей.

    «Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.

    Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.

    Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака». Но надо немного отстать от судей и спрашивать Калошина (заместитель руководителя департамента судейства РФС — прим. «Бомбардира»): «Почему не работает VAR?» – сказал Федотов.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2190

      serhio80 18 минут назад

      Хм) три вроде пеналя ********) пятый матч подряд откровенно свистят против

      0
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      Рейтинг: +113

      Kurt Angel 1 час назад

      ну зато ты любитель Спартаку пенальти дать на 90+ минуте))

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      Рейтинг: +1054

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Там весь матч судили безобразно. Обсуждать решения можно долго, потому что неверных решений просто миллиард. Причём все они в пользу Сочи.

      0
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      Рейтинг: +1054

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Да они там три пенальти прозевали в матче. ВАРа просто нет опять на матче Спартака.

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      Рейтинг: +6705

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А могло быть по другому ? ((((((((((((

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