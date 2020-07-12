Арбитр Федотов: «Судьи прозевали пенальти в пользу «Спартака» на 49-й минуте игры в Сочи. Они, скорее всего, не нашли нужный повтор»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заметил ошибку бригады на матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). По мнению эксперта, во втором тайме арбитры должны были назначить пенальти в пользу москвичей.

«Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.

Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.

Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака». Но надо немного отстать от судей и спрашивать Калошина (заместитель руководителя департамента судейства РФС — прим. «Бомбардира»): «Почему не работает VAR?» – сказал Федотов.