Главные новости дня. «Фенербахче» интересуется Дзюбой, «Спартак» всухую проиграл «Сочи»

РПЛ. «Спартак» из-за автогола Маслова проиграл «Сочи» и опустился на десятое место.

Takvim: «Фенербахче» интересуется Дзюбой.

Metaratings: Карпин покинет «Ростов».

The Sun: Зинченко и Отаменди могут перейти в «Наполи» в обмен на Кулибали.

Baza: Тедеско обманули на 250 тысяч рублей. Он думал, что переводит деньги на срочное лечение.

Агент Маньяков: «У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры. У него есть три предложения из РПЛ, приоритет – «Зенит».

«РБ-Спорт»: Газизов передал брату часть акций «Уфы».

Куртуа – первый за 32 года вратарь «Реала» с 18 сухими матчами в одном сезоне Примеры.

Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера «Интера».

Бэйл притворялся спящим во время матча «Реал» – «Алавес».