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    РПЛ. «Спартак» из-за автогола Маслова проиграл «Сочи» и опустился на десятое место

    «Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Команда под руководством Андреаса Хинкеля уступила в Сочи. Павел Маслов забил в свои ворота.

    Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).

    «Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз (Карапетян, 76), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Мирзов, 58), Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Соболев, Понсе.

    Предупреждения: Заика, 9; Мевля, 19; Полоз, 41; Маргасов, 63; Кокорин, 90+2 – Айртон, 30; Умяров, 50; Зобнин, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2020 22:25
    Комментарии165
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      Рейтинг: +4914

      ivany4 9 минут назад

      Смотрю пид*ры из северной окраины опять всю ветку изгадили, своими "влажными" мечтами. Ладно Питер голубым сделали, им там жить и им это нравиться, так ведь еще на всю страну пытаются это распространить. Правильно говорят, голубым законы приличия не писаны.
      Видимо их вдохновила публикация письма в The Sun. Лучше бы пошли шить цветные флажки к празднику, что бы украсить свою арену, а то дзюпа с АССмуном не спарвяются.))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2399

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Видимо Спартаку всем составом и руководству, надо в церковь сходить. Прям видно, что светлых пятен нету. Тут пишут, что Спартак типо доминировал, но это не так, это Сочи играли вторым номером. Как можно говорить, что Спартак типо был сильнее по игре, если Сочи играли вторым номером, а после гола подавно. Хочется, обыгрывать сильный Спартак, так победа слаще, а такой Спартак вызывает только чувство жалости, что уровень РПЛ падает на глазах...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1984

      afw13 51 минуту назад

      опять очень стыдно за алармов, боратов, пуделей, литейных и им подобных, жидко обделавшихся на этой ветке.

      0
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      Рейтинг: +1164

      Муруал 1 час назад

      Спартаку,я думаю,всё же нужно почистить карму в ФНЛ и вернуться новой здоровой командой.

      1
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      Рейтинг: +4914

      ivany4 > Муруал 6 минут назад

      Ты бы узнал для начала что такое карма и где ее чистят.
      Хочешь подколоть Спартак, подсчитай успехи своего клуба!

      0
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      Рейтинг: +8199

      derrik2000 1 час назад

      Тедеско и ТРЕНЕРИШКОЙ назвать не могу - чмо какое-то прыгающее около скамейки запасных.
      Тренеришкой или чем-то подобным я не называл "позднего Карреру", Рианчо ("слабоумный - чё возьмёшь?" (с), да и его срок был очень недолог, чтобы составить какое-то впечатление - так... временно заткнули вакансию), а это прыгающее чучело по прошествии уже его длительного времени нахождения в должности ГТ тренеришкой называю с полным основанием.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1254

      GermanVo > derrik2000 1 час назад

      Послушай, дружок ,ты вообще матч смотрел??? Спартак полностью доминировал почти весь матч. И отлично работала схема, как ты выражаешься какого-то чма. То что на завершающих стадиях игроки сами не могли забить, вины Тедеско нет. Стольких подходов к штрафной уже давно не помню. Вот такие как ты - "эксперты" - вызывают лишь смех над твоими познаниями футбола.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +8199

      derrik2000 > GermanVo 58 минут назад

      Послушай, дружок! Я-то матч смотрел, а, вот, ты, похоже, радиотрансляцию слушал.
      Не видел ни отсутствие вариантов атаки, ни отсутствие сыгранности, ни 90-процентов развития "набегов" на ворота Сочи в стиле "а дай-ка я навешу, а там на кого Бог пошлёт", ни отсутствие элементарной техники, как при пасе на среднюю дистанцию партнёру, так и при приёме мяча, отсутствие грамотного выбора позиции....
      Не. Точно ты комментаторов слушал: эти на все лады верещали, как будто на поле играли МЮ и МС. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +113

      Kurt Angel > GermanVo 50 минут назад

      да во всех матчах доминируете и доминируете. Голы ток, чет, не забиваете.
      ладно с Уфой, судья реально помог убогой Уфе очко спасти, но в других матчах что не так....
      Доминанты

      1
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      ...
      Рейтинг: +1254

      GermanVo > derrik2000 49 минут назад

      Ты знаешь, с тобой спорить просто не вижу смысла. Если ты смотрел матч и пишешь такое, ну видимо у тебя такое видинее. Я вот, например, видел отличные проходы по флангам с навесами в штрафную на высокого нападающего, иначе зачем его тогда покупали и ставят в состав. Если верхом не шло, давали Понсе, который возился и в штрафной и около. Отличные выходы из обороны в два три касания, отсекая основную группу напов сочи. Сколько было моментов и борьбы в штрафной. Да и вообще можно писать и писать только плюсы. У сочи 1.5 момента и всё. Вопрос, как команда может играть плохо, если она позволяет создать сопернику всего 1.5 момента??? Логика есть вообще???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8199

      derrik2000 > GermanVo 49 минут назад

      Убеждай в этом сам себя.
      У тебя всё получится.
      Уверен. )))))))))))))))))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +113

      Kurt Angel > GermanVo 47 минут назад

      минусойдный ты...обиделся что ли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      GermanVo > Kurt Angel 43 минуты назад

      А как тут не обидишься?) Все аргументы упёрлись в стену какого-то подкола с доминантами. В других матчах не было столько положительных моментов, сколько в этой, вот и пытаюсь объяснить с пеной у рта товарищу-соболельщику, что Тедеско ставит хороший футбол с хорошей вариативностью.

      0
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      ...
      Рейтинг: +113

      Kurt Angel > GermanVo 40 минут назад

      нейтральное мнение выскажу : придурошный Тедеско этот. Русский тренер нужен. а не этот шут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Kurt Angel > GermanVo 39 минут назад

      ну и не Евсеев только. Выставить 10 защитников и рассчитывать на одни выносы и навесы - это не тренерский талант

      1
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      ...
      Рейтинг: +584

      DemSerg > GermanVo 34 минуты назад

      Ого, орфография и пунктуация аццццкие.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1254

      GermanVo > Kurt Angel 24 минуты назад

      На счёт Евсеева полностью согласен. На счёт Тэдеско не соглашусь, но это моё личное мнение. Ну а вообще, очень хочу и жду возвращение Карпина. И тренер хороший и управленец грамотный. Надеюсь когда-нибудь это случится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +227

      whitecoal > GermanVo 12 минут назад

      Дибилоид, ты чушь несёшь, я болельщик спартака с 32 летним стажем говорю. Игры нет, подходы это ничто, ни игры не результата.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      GermanVo > whitecoal 8 минут назад

      Ты, видимо, петух с многолетним стажем. Какого уя ты на личности переходишь? Если у тебя есть твоё вшивое мнение, напиши его и завали дуло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +671

      O-Z 1 час назад

      Снова узнаю спартак, так держать ещё немного и будет ещё лучше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      Бухбух 1 час назад

      Маслов решил в протоколе матча отметиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6333

      paracetamol > Бухбух 1 час назад

      Вся Тюмень за Пашу бухает. Еще бы, забил гол самому спердяку!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6333

      paracetamol 1 час назад

      Думаю, свини в этом сезоне не вылетят, это задача следующего сезона.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1984

      afw13 > paracetamol 1 час назад

      согласен, к сожалению сочи в этом году сохранят прописку в РПЛ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      волчарик 1 час назад

      Спартачи смиритесь,на сегодняшний день вы дно и я этому не рад.И не вам плакать о бюджете и заговорах.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1054

      СвинкаСправедливости > волчарик 1 час назад

      О бюджете не нам, а вот о судействе только нам и остаётся.
      Но у вас и в чемпионском сезоне Спартак тащили каким-то образом. Правда , у вас конкретики - нол.

      0
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      Рейтинг: +1272

      волчарик > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Какая конкретика?Не я придумал,что кругом заговор.

      0
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      Рейтинг: +4714

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Аахаххаахахахахахахах

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