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  • РПЛ. «Спартак» из-за автогола Маслова проиграл «Сочи» и опустился на десятое место

РПЛ. «Спартак» из-за автогола Маслова проиграл «Сочи» и опустился на десятое место

11 июля 2020, 22:25
138

«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Команда под руководством Андреаса Хинкеля уступила в Сочи. Павел Маслов забил в свои ворота.

Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз (Карапетян, 76), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Мирзов, 58), Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Соболев, Понсе.

Предупреждения: Заика, 9; Мевля, 19; Полоз, 41; Маргасов, 63; Кокорин, 90+2 – Айртон, 30; Умяров, 50; Зобнин, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Маслов Павел
Комментарии (138)
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Микояновский мясокомбинат
1594496326
Зато в десятке лучших команд России...)))
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Kurt Angel
1594497141
ахах ух епта. Спартаковский тут заверяли. что Газизов уже дает результат и они не юноши ростовские.
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_Marqella_
1594497188
Вселенский судейский заговор против Спартака работает....Соболев в Спартаке, это как Полоз в Зените...
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Kurt Angel
1594497220
про ничью они тут рассуждают. Справедливость просят...а как в первом туре гол с нарушением забили - что же там о справедливости не гундели? Двойные стандарты любителей видосов 18+ с участием только мужиков
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paracetamol
1594497638
Опять спердячок Зениту-3 проиграл? Мдя, а что же в полуфинале кубка будет!
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paracetamol
1594498183
Думаю, свини в этом сезоне не вылетят, это задача следующего сезона.
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derrik2000
1594499247
Тедеско и ТРЕНЕРИШКОЙ назвать не могу - чмо какое-то прыгающее около скамейки запасных. Тренеришкой или чем-то подобным я не называл "позднего Карреру", Рианчо ("слабоумный - чё возьмёшь?" (с), да и его срок был очень недолог, чтобы составить какое-то впечатление - так... временно заткнули вакансию), а это прыгающее чучело по прошествии уже его длительного времени нахождения в должности ГТ тренеришкой называю с полным основанием.
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Муруал
1594499949
Спартаку,я думаю,всё же нужно почистить карму в ФНЛ и вернуться новой здоровой командой.
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Мага 13
1594500837
опять очень стыдно за алармов, боратов, пуделей, литейных и им подобных, жидко обделавшихся на этой ветке.
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ivany4
1594503335
Смотрю пид*ры из северной окраины опять всю ветку изгадили, своими "влажными" мечтами. Ладно Питер голубым сделали, им там жить и им это нравиться, так ведь еще на всю страну пытаются это распространить. Правильно говорят, голубым законы приличия не писаны. Видимо их вдохновила публикация письма в The Sun. Лучше бы пошли шить цветные флажки к празднику, что бы украсить свою арену, а то дзюпа с АССмуном не спарвяются.))
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