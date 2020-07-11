РПЛ. «Спартак» из-за автогола Маслова проиграл «Сочи» и опустился на десятое место

Смотрю пид*ры из северной окраины опять всю ветку изгадили, своими "влажными" мечтами. Ладно Питер голубым сделали, им там жить и им это нравиться, так ведь еще на всю страну пытаются это распространить. Правильно говорят, голубым законы приличия не писаны.
Видимо их вдохновила публикация письма в The Sun. Лучше бы пошли шить цветные флажки к празднику, что бы украсить свою арену, а то дзюпа с АССмуном не спарвяются.))
«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Команда под руководством Андреаса Хинкеля уступила в Сочи. Павел Маслов забил в свои ворота.
Сочинцы опередили «Спартак», который опустился на десятое место. После возобновления РПЛ москвичи одержали одну победу.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Маслов, 24 (в свои ворота).
«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз (Карапетян, 76), Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Мирзов, 58), Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Соболев, Понсе.
Предупреждения: Заика, 9; Мевля, 19; Полоз, 41; Маргасов, 63; Кокорин, 90+2 – Айртон, 30; Умяров, 50; Зобнин, 89.