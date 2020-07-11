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Metaratings: Карпин покинет «Ростов»

11 июля 2020, 16:43
46

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин уйдет с занимаемого поста, утверждает Metaratings.

По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

  • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
  • По итогам 27 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (46)
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Niko
1594475378
С чего это?
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_Marqella_
1594475399
Кирдык Ростову....))
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derrik2000
1594475695
Неужто опять в Спартак? Не... Третьего пришествия Варелика я лично не переживу...((( Лучше пусть, ну, например, в Зените показывает свои способности.
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Play
1594475722
Межгалактическая чушь
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Skull_Boy
1594476005
Не, ну теперь точно Спартак будет в ФНЛ
Ответить
oyabun
1594477115
Да чушь собачья. С чего бы ему ходить? А главное куда? Зениту не нужен, в Спартак навряд ли, слишком нехорошо растался с Федуном, да и к Тедеско лимит доверия пока не исчерпан. ЦСКА снова на подъеме, там Гончаренко в порядке. Утка очевидная.
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Aleksey!
1594477172
Руки прочь от Валеры!
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ivany4
1594477218
Интересно, как это совладелец клуба Арутюнянц, покинет клуб??? Информация без всяких объяснений и явных причин.
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Boeung777
1594479970
Вот это гром среди ясного неба.
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MaxRnD
1594545062
Если учитывать контекст этой статьи: https://www.soccer.ru/blogs/record/1191783/karpin-valeriy-rostov?from=top то уже ни чему не удивлюсь, но Валера тем не менее без работы не останется
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