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    Metaratings: Карпин покинет «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин уйдет с занимаемого поста, утверждает Metaratings.

    По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

    • Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
    • По итогам 27 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии33
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      Рейтинг: +2297

      Axe111 20 минут назад

      Очередная чушь в ленте!!! Сколько можно всякую дичь со всего интернета собирать

      0
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      Рейтинг: +1810

      латунный 22 минуты назад

      хватит ху йню писать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      Boeung777 51 минуту назад

      Вот это гром среди ясного неба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3770

      Yurok161 1 час назад

      Желтизне делать нечего?

      1
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      Рейтинг: +4912

      ivany4 1 час назад

      Интересно, как это совладелец клуба Арутюнянц, покинет клуб???
      Информация без всяких объяснений и явных причин.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5357

      JTherry > ivany4 1 час назад

      инфа без объяснений и причин, но она транслирована во всех спортивных СМИ, поэтому, все-таки какие-то причины есть, ростовские болельщики, наверное, в курсе событий...

      1
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      Рейтинг: +145

      Aleksey! 1 час назад

      Руки прочь от Валеры!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22751

      oyabun 1 час назад

      Да чушь собачья. С чего бы ему ходить? А главное куда? Зениту не нужен, в Спартак навряд ли, слишком нехорошо растался с Федуном, да и к Тедеско лимит доверия пока не исчерпан. ЦСКА снова на подъеме, там Гончаренко в порядке. Утка очевидная.

      0
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      Рейтинг: +1986

      Snek > oyabun 39 минут назад

      Ещё есть Локо, Рубин и Краснодар. Ну это те клубы, которые потянут зарплатные аппетиты Карпина.

      0
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      Рейтинг: +22751

      oyabun > Snek 8 минут назад

      В Локо и Рубине новые тренеры, которых пока не за что увольнять.

      0
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      Рейтинг: +877

      Semenycch 1 час назад

      Очень похоже на ложь.

      2
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      Рейтинг: +910

      vsespartak01 > Semenycch 1 час назад

      похоже!

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      Рейтинг: +4123

      Рубинище 1 час назад

      Вроде всё нормально было, что случилось то там?

      1
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      Рейтинг: +1663

      Genz 1 час назад

      Уже точно 100 процентов , что Карпин уходит из Ростова. Причина : коронавирус

      2
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