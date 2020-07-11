Metaratings: Карпин покинет «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин уйдет с занимаемого поста, утверждает Metaratings.
По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.
- Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
- По итогам 27 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Metaratings
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