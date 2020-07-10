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    Бэйл притворялся спящим во время матча «Реал» – «Алавес»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл во время матча 35-го тура Примеры против «Алавеса» (2:0) имитировал сон.

    Когда тренерский штаб мадридцев использовал пятую замену, валлиец засмеялся, а затем натянул защитную маску на глаза и притворился спящим.

    • 30-летний футболист не выходил на поле с 24 июня.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан еще на два сезона.
    • Бэйл зарабатывает в испанском клубе более 350 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10550

      Garrincha58 4 минуты назад

      гольфист

      0
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      Рейтинг: +1082

      Puddle 45 минут назад

      и что?

      1
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      ...
      Рейтинг: +109

      cevin cigan > Puddle 13 минут назад

      Ну прикалывается и правда,что там такого? Команда ведёт 2-0 остаётся 10 мин,настроение нормальное. Я помню Марс с Иско и не такое вытворяли при Солари,что их так не обозначают? Хамес вообще попросил его даже в заявку не вписывать,а то бы тоже дурака валял.

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