Бэйл притворялся спящим во время матча «Реал» – «Алавес»

гольфист
Вингер «Реала» Гарет Бэйл во время матча 35-го тура Примеры против «Алавеса» (2:0) имитировал сон.
Когда тренерский штаб мадридцев использовал пятую замену, валлиец засмеялся, а затем натянул защитную маску на глаза и притворился спящим.
- 30-летний футболист не выходил на поле с 24 июня.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан еще на два сезона.
- Бэйл зарабатывает в испанском клубе более 350 тысяч фунтов в неделю.
#DirectoGol¿Cómo ha vivido @GarethBale11 el partido desde la grada?¡Lo vemos a continuación! pic.twitter.com/c0GmeSTU3C— GOL (#VolverEsGanar) (@Gol) July 10, 2020