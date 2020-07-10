Бэйл притворялся спящим во время матча «Реал» – «Алавес»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл во время матча 35-го тура Примеры против «Алавеса» (2:0) имитировал сон.

Когда тренерский штаб мадридцев использовал пятую замену, валлиец засмеялся, а затем натянул защитную маску на глаза и притворился спящим.