Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Takvim: «Фенербахче» интересуется Дзюбой

    «Фенербахче» хочет этим летом усилиться опытным нападающим, сообщает Takvim.

    По информации источника, трансферной целью турецкого клуба стал Артем Дзюба из «Зенита».

    • В конце июля истечет контракт 31-летнего форварда с петербуржцами, но его собираются продлить.
    • Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Дзюба забил 18 голов и сделал 16 ассистов в 33 матчах.

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1810

      латунный 20 минут назад

      а зачем тукркам памятник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Бенедиктус 27 минут назад

      Если Дзюба уедет в Турцию, на Бомбардире будет праздник. Ведь Дзюба заберет с собой Бората, любимую жену, и Аларма с Пуделем, запасных жен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      moskowcity-petrv 29 минут назад

      Азмун его не отпустит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      Boeung777 42 минуты назад

      Вот самое место, пусть там хоть раз покажет свои способности а-ля раздевалка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      Йост 56 минут назад

      В гарем к туркам. Хорошая новость.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      ziborock 1 час назад

      Турки хотят наладить отношение с Дзюбой!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1047

      Бoрат 1 час назад

      Я уверен - Дзюба ни за что не покинет " Голубых львов " , хотя бы по своим сексуальным пристрастиям . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1981

      afw13 1 час назад

      надо продавать, деньги нормальные дают, а там и ориентацию ему заодно подправят старинным турецким способом: посадят дзюбу в чан с дерьмом, только голова торчит, и будут возить по городу. а над ним янычар с мечом, и через каждые 5 минут вжик мечом над чаном!
      так что если артем не нырнет - голова с плеч!
      Так он весь день в дерьмо бы и нырял))) и про голубую луну забыл бы напрочь)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Genz 1 час назад

      Дзюба и ресторан в Питере открыл,и написал,что сам борщ готовить будет. И место на кладбище в Питере купил. И вдруг фенехбарще, куда-то его бомбардир отправил,плять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10551

      Garrincha58 2 часа назад

      бредятина

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru