Takvim: «Фенербахче» интересуется Дзюбой

а зачем тукркам памятник
«Фенербахче» хочет этим летом усилиться опытным нападающим, сообщает Takvim.
По информации источника, трансферной целью турецкого клуба стал Артем Дзюба из «Зенита».
- В конце июля истечет контракт 31-летнего форварда с петербуржцами, но его собираются продлить.
- Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.
- В текущем сезоне Дзюба забил 18 голов и сделал 16 ассистов в 33 матчах.
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