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    Daily Mail: Де Брюйне останется в «Манчестер Сити», независимо от решения по отстранению клуба от еврокубков

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не намерен уходить из команды, утверждает Daily Mail.

    В понедельник клуб узнает окончательное решение по отстранению от еврокубков на два сезона, однако бельгиец готов остаться вне зависимости от вердикта.

    Ожидается, что в скором времени стороны начнут переговоры о новом контракте.

    • Де Брюйне выступает за «Сити» с 2015 года.
    • В его активе 54 гола и 87 ассистов в 216 матчах.
    • Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +77752

      zigbert 3 часа назад

      Вот таких игроков и ценят болельщики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10551

      Garrincha58 3 часа назад

      правильно кто ему ещё так платить будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3280

      dinar7777dinar > Garrincha58 3 часа назад

      любой клуб ! де брюйне топ и один из лучших в мире сейчас.

      3
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