Daily Mail: Де Брюйне останется в «Манчестер Сити», независимо от решения по отстранению клуба от еврокубков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не намерен уходить из команды, утверждает Daily Mail.
В понедельник клуб узнает окончательное решение по отстранению от еврокубков на два сезона, однако бельгиец готов остаться вне зависимости от вердикта.
Ожидается, что в скором времени стороны начнут переговоры о новом контракте.
- Де Брюйне выступает за «Сити» с 2015 года.
- В его активе 54 гола и 87 ассистов в 216 матчах.
- Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.
Источник: Daily Mail