Daily Mail: Де Брюйне останется в «Манчестер Сити», независимо от решения по отстранению клуба от еврокубков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не намерен уходить из команды, утверждает Daily Mail.

В понедельник клуб узнает окончательное решение по отстранению от еврокубков на два сезона, однако бельгиец готов остаться вне зависимости от вердикта.

Ожидается, что в скором времени стороны начнут переговоры о новом контракте.