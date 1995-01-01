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    Черчесов – о триумфе сборной СССР на Евро-1960: «С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе национальной команды СССР на чемпионате Европы 1960 года.

    «60 лет назад сборная СССР завоевала золотые медали Кубка Европы. С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив фото с открытия экспозиции в Сочи, посвященной Славе Метревели.

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    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official) 10 Июл 2020 в 7:44 PDT

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3747

      alarm 22 минуты назад

      збс евро из 4х участников.

      0
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      Рейтинг: +106

      cevin cigan 36 минут назад

      Вот на таком примере и нужно учиться!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1071

      Puddle 1 час назад

      Хорошо помнит победу! И еще помнит, что через 3 года родился

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