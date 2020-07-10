Черчесов – о триумфе сборной СССР на Евро-1960: «С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе национальной команды СССР на чемпионате Европы 1960 года.
- Советская сборная в финале турнира обыграла Югославию со счeтом 2:1.
- Голы за СССР забивали Слава Метревели и Виктор Понедельник.
«60 лет назад сборная СССР завоевала золотые медали Кубка Европы. С благодарностью и гордостью вспоминаем сейчас ту великую победу», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив фото с открытия экспозиции в Сочи, посвященной Славе Метревели.
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Источник: Инстаграм Станислава Черчесова