Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта форварда Александра Кокорина у «Зенита».

«Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», – заявил Рубашко.