Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

Кокорину меньше чем через года исполнится 30 и пойдет четвертый десяток. Если бы прогрессировал, мог бы выступать в той же Англии, а так абсолютно прое...нная карьера.
Какие 3 млн, вы чего. Их способен и может платить только Зенит, только он вряд ли будет это делать, я бы давал ему максимум 1-1,5.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта форварда Александра Кокорина у «Зенита».
«Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», – заявил Рубашко.
- Накануне «Чемпионат» сообщил, что «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.