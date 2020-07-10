Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта форварда Александра Кокорина у «Зенита».
«Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», – заявил Рубашко.
- Накануне «Чемпионат» сообщил, что «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.
Источник: Sport24