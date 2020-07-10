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    Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта форварда Александра Кокорина у «Зенита».

    «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», – заявил Рубашко.

    • Накануне «Чемпионат» сообщил, что «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +548

      ARTHUR19 4 минуты назад

      Кокорину меньше чем через года исполнится 30 и пойдет четвертый десяток. Если бы прогрессировал, мог бы выступать в той же Англии, а так абсолютно прое...нная карьера.
      Какие 3 млн, вы чего. Их способен и может платить только Зенит, только он вряд ли будет это делать, я бы давал ему максимум 1-1,5.

      0
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      Рейтинг: +3536

      Давид59 24 минуты назад

      Через 3 недели он уже не принадлежит никакому клубу. Могли бы и пригласить.

      0
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      Рейтинг: +604

      Граф2019 31 минуту назад

      жмоты...

      0
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      Рейтинг: +2290

      Axe111 1 час назад

      Фэйк это тима СОЧИ!!!!! ПОЗОРИЩЕ

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      Рейтинг: +3031

      serppion 2 часа назад

      Бомбардир, к чему было вообще печатать эту глупость?

      1
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      Рейтинг: +2085

      Cleaner 2 часа назад

      Конечно фейк. Звездный Кокорин должен получать раз в ПЯТЬ больше! Иначе уйдет в другой суперклуб.

      1
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      Рейтинг: +6295

      paracetamol 2 часа назад

      И чего Кока в Сочи потерял? Или стать чемпионом в Зените, или поиграть в средненьком европейском клубе в свое удовольствие. Вот это - перспектива!

      0
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      Рейтинг: +1588

      AZ 2 часа назад

      Это вброс и фейк Бомбардира был)))

      1
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      Рейтинг: +862

      vsespartak01 > AZ 11 минут назад

      бомбардир это любит!обычно это было для алармоборатов !имею ввиду новости!сменил амплуа выходит?

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