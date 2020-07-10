Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

Гендиректор «Сочи»: «Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Это вброс и фейк!»

10 июля 2020, 10:57
14

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном выкупе контракта форварда Александра Кокорина у «Зенита».

«Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу», – заявил Рубашко.

  • Накануне «Чемпионат» сообщил, что «Сочи» готов предложить Кокорину длительное соглашение с зарплатой около 3 миллионов евро в год.
  • Контракт игрока с «Зенитом» истекает в конце июля, поэтому он сможет подписать договор с нынешней командой на правах свободного агента.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1594367931
Это вброс и фейк Бомбардира был)))
Ответить
serppion
1594368462
Бомбардир, к чему было вообще печатать эту глупость?
Ответить
Axe111
1594369009
Фэйк это тима СОЧИ!!!!! ПОЗОРИЩЕ
Ответить
Граф2019
1594374159
жмоты...
Ответить
Давид59
1594374565
Через 3 недели он уже не принадлежит никакому клубу. Могли бы и пригласить.
Ответить
ARTHUR19
1594375755
Кокорину меньше чем через года исполнится 30 и пойдет четвертый десяток. Если бы прогрессировал, мог бы выступать в той же Англии, а так абсолютно прое...нная карьера. Какие 3 млн, вы чего. Их способен и может платить только Зенит, только он вряд ли будет это делать, я бы давал ему максимум 1-1,5.
Ответить
Томик
1594377588
20 миллионов рублей в месяц и никаких околофутбольных проблем? О таком большинство может только мечтать. Большинство футболистов... ЛЧ он всё равно не выиграет, даже с "Зенитом". Разве что чемпионом пару раз станет.(Так в "Зените" и Оздоев уже пару раз стал и даже Сутормин "взял" чемпионство) Вот и вся карьера. А ведь мог бы чего-нибудь и достичь с таким талантом. Или нас обманывали и ничего особенного и не было? Что же выберет Александр? Спокойно курить кальян в "Сочи" или выпрыгивать из штанов в "Зените", пытаясь показать, что умеет играть в футбол? А может быть уехать в Генк и продемонстрировать убогим бельгийцам что такое настоящий футбол? Скандалы, интриги, расследования! Показать всё, что скрыто!
Ответить
Йост
1594392684
Это не фейк. Воры в законе решили выкупить его контракт у Зенита. С Дзюбой у них не получилось, так как это любимчик Медведева.
Ответить
Hektor 84
1594421759
Этот рубашка или дибил конченый или прикидывается шлангом. За пол года до истечения контракта потенциальный клуб и футболист имеют право вести переговоры и подписать его как свободного агента по истечении контракта. Он другому клубу еще три недели будет принадлежать.
Ответить
Просто-333
1594434773
«Мы предложим Кокорину зарплату 3 миллиона? Эта информация – вброс и фейк!. Мы предложим ему 5
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
10
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+