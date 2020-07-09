Медведев – о бюджете «Зенита»: «Затянуть пояса» – не художественный образ, а реальность»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, будет ли из-за кризиса сокращаться бюджет клуба.

«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери.

Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» – это не художественный образ, а реальность», – сказал Медведев.