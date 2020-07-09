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  • Медведев – о бюджете «Зенита»: «Затянуть пояса» – не художественный образ, а реальность»

Медведев – о бюджете «Зенита»: «Затянуть пояса» – не художественный образ, а реальность»

9 июля 2020, 21:36
14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, будет ли из-за кризиса сокращаться бюджет клуба.

«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери.

Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» – это не художественный образ, а реальность», – сказал Медведев.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв титул второй год подряд.
  • По словам журналиста и видеоблогера Василия Уткина, бюджет петербургского клуба составляет 18 миллиардов рублей.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (14)
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oyabun
1594320951
Это сказка из того же ряда что и 78% проголосовавших ЗА.
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vsespartak01
1594323457
значит будут грабить!имею ввиду повышение на газ!
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+50/-50
1594330230
- "«Было бы наивно полагать,..." Да мы не такие наивные. Что бы полагать, что вам плохо. Поднять цены на билеты, на абонементы, на трансляции, для населения страны - на газ. И вместе с 36-и летним Ивановичем заблистаю питерцы Месси, Рональдо, Ибрагимович.
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Hektor 84
1594330690
Смешной валенок
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Йост
1594351779
А потенциальный спонсор - это ПФР. Бабушкам повезло быть частью такой команды и такой армией болельщиков как Зенит.
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valkam72
1594356200
А дзюбе надо одеть пояс верности, что бы всю команду не перешпилил.
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Axe111
1594369302
Какие пояса пи*****!!!!! Сидит на гос деньгах и про какие-то пояса гавкает су*** е*******
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vladimir-7
1594369367
Для такой денежной грыжи Зенита пояса нет и больше нечем затягивать.
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NewLife
1594378327
Если речь идет о поясах пенсионеров, синит и газпром этого уже добились.
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Йост
1594402533
«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. Будем экономить на пенсиях, на социальных проектах и прочей хренотени.
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