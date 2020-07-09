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    Медведев – о бюджете «Зенита»: «Затянуть пояса» – не художественный образ, а реальность»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, будет ли из-за кризиса сокращаться бюджет клуба.

    «Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери.

    Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» – это не художественный образ, а реальность», – сказал Медведев.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, выиграв титул второй год подряд.
    • По словам журналиста и видеоблогера Василия Уткина, бюджет петербургского клуба составляет 18 миллиардов рублей.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.07.2020 21:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1072

      ziborock 1 час назад

      Медведев: Денег нет но вы держитесь!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      vsespartak01 1 час назад

      значит будут грабить!имею ввиду повышение на газ!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5312

      JTherry > vsespartak01 43 минуты назад

      "будут грабить" - судейских борзых мистера Кашшаи подкармливать надо, больно много их развелось, и все такие ФИФА-стые...((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22733

      oyabun 2 часа назад

      Это сказка из того же ряда что и 78% проголосовавших ЗА.

      6
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      Рейтинг: +5312

      JTherry > oyabun 1 час назад

      "затянуть пояса" - это не про газовый проект, выжмут на зарплаты футболистов зенита из бюджета (газпром - кошелек сказочников, у которых "мечты сбываются"), если понадобится...

      5
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