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  • Уткин – о причинах победы «Зенита» в РПЛ: «Бюджет – 18 миллиардов рублей»

Уткин – о причинах победы «Зенита» в РПЛ: «Бюджет – 18 миллиардов рублей»

8 июля 2020, 14:18
25

Блогер и бывший комментатор Василий Уткин объяснил причины победы «Зенита» в чемпионате России»

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда. Тем более, что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 миллиардов рублей. Все. Причeм, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю.

К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы. Но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», – сказал Уткин.

  • «Зенит» выиграл РПЛ второй раз подряд, став чемпионом за четыре тура до конца сезона.
  • Для питерцев – это шестой титул чемпионов России.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (25)
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Garrincha58
1594207914
один из грехов это зависть смотри Васятка не подавись
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Йост
1594208505
Зенит - не футбольный бог, да и Питер - не вся страна. Если для победы надо кому-то заплатить, то почему бы и нет, деньги ведь не свои.
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Play
1594209174
Да это и так всем понятно, кроме тех, кто говорит про тренерский гений Семака, топовую инфраструктуру и грамотный менеджмент.
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somn
1594209999
Уткин самый умный. И стратег классный. Побольше бы таких.
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Йост
1594210468
Семак - хороший человек, да и как тренер отличный. Но почему тогда он Уфу чемпионом не сделал. Ответ тут один: нужны хорошие финансовые ресурсы, чтобы купить более лучших игроков, чем это может позволить себе та же самая Уфа. Кто этого не понимает - тот полный кретин, с которым и разговаривать то не стоит.
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paracetamol
1594210963
Настоящий талант - это жирная утка! Талант гадить всегда и везде!
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DOCTOR PENALTY
1594211528
Один большой руководитель, близкий к Зениту, любит говорить: " Если есть проблема, то завалите её баблом." Как видите формула работает. Но только на территории России, в Европе Зениту приходится сосать.
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paracetamol
1594211831
Не суй свой утиный клюв, Вася, в чужой карман. В духовке можешь оказаться.
Ответить
Kollljan
1594213685
Бабло - это есть такое дело, но, ведь и играют здорово, сильнее всех в лиге.
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Бриг
1594222772
Сам-то понял, что написал?
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