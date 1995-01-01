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    Уткин – о причинах победы «Зенита» в РПЛ: «Бюджет – 18 миллиардов рублей»

    Блогер и бывший комментатор Василий Уткин объяснил причины победы «Зенита» в чемпионате России»

    «Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда. Тем более, что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

    Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 миллиардов рублей. Все. Причeм, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю.

    К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы. Но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», – сказал Уткин.

    • «Зенит» выиграл РПЛ второй раз подряд, став чемпионом за четыре тура до конца сезона.
    • Для питерцев – это шестой титул чемпионов России.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3755

      Hektor 84 57 секунд назад

      Пузатый жги

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      Рейтинг: +2005

      Kollljan 1 час назад

      Бабло - это есть такое дело, но, ведь и играют здорово, сильнее всех в лиге.

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      Рейтинг: +3159

      Fan Loko mik > Kollljan 12 минут назад

      Вот на счет игры я бы поспорил.....её просто нет....бей беги, вот и вся игра! Я не злобный завистник и поздравляю Зенит с ЗАСЛУЖЕННЫМ ЧЕМПИОНСТВОМ, но тем не менее при таких вливаниях можно, и даже нужно подобрать исполнителей для комбинационной и красивой игры. Ей богу обидно смотреть на потуги наших клубов в Европе. Зениту с его возможностями просто необходимо показывать более зрелищную игру!!

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      Рейтинг: +1303

      ААМ 1 час назад

      Уткин - неркопожатный человек для нормальных людей.

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      Рейтинг: +4115

      порт 1 час назад

      180 кг. мяса Утки, и этим всё сказано.

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      Рейтинг: +195

      Йост 2 часа назад

      Если те деньги, которые были потрачены на покупку игроков окупятся в Европе, хотя бы выход в 1/4 финала ЛЧ, то честь и хвала Газпрому.

      1
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      Рейтинг: +6256

      paracetamol 2 часа назад

      Не суй свой утиный клюв, Вася, в чужой карман. В духовке можешь оказаться.

      -1
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      Рейтинг: +2575

      "supermax" > paracetamol 1 час назад

      один уже засунул в чужой карман

      4
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      Рейтинг: +17416

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Один большой руководитель, близкий к Зениту, любит говорить: " Если есть проблема, то завалите её баблом." Как видите формула работает. Но только на территории России, в Европе Зениту приходится сосать.

      4
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      Рейтинг: +6256

      paracetamol 2 часа назад

      Настоящий талант - это жирная утка! Талант гадить всегда и везде!

      -2
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      Рейтинг: +195

      Йост 2 часа назад

      Семак - хороший человек, да и как тренер отличный. Но почему тогда он Уфу чемпионом не сделал. Ответ тут один: нужны хорошие финансовые ресурсы, чтобы купить более лучших игроков, чем это может позволить себе та же самая Уфа. Кто этого не понимает - тот полный кретин, с которым и разговаривать то не стоит.

      1
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      Рейтинг: +847

      NewLife 2 часа назад

      Я не всегда Васины глубокие мысли понимаю.

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