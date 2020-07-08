Уткин – о причинах победы «Зенита» в РПЛ: «Бюджет – 18 миллиардов рублей»

Блогер и бывший комментатор Василий Уткин объяснил причины победы «Зенита» в чемпионате России»

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда. Тем более, что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет – 18 миллиардов рублей. Все. Причeм, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю.

К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы. Но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», – сказал Уткин.