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    Евсеев – о назначении Газизова: «Рад, что такой человек будет работать в «Спартаке»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о скором назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

    «Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашeл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит.

    Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть.

    За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даeт свои плоды. И он никогда не ушeл бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой», – написал Евсеев в своем инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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