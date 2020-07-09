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  • Николич – о ничьей со «Спартаком»: «Локомотив» был ближе к победе»

Николич – о ничьей со «Спартаком»: «Локомотив» был ближе к победе»

9 июля 2020, 09:33
8

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
  • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – седьмое.

«Мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках. Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку – Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе.

Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось», – сказал Николич.

Семин – о результате матча «Спартак» – «Локомотив»: «Очки поделили, хорошо»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Николич Марко
Комментарии (8)
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zra78
1594277575
Что ты мелешь,игра с каждым туром всё хуже и хуже. Будущее не в тумане,а во мгле...
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NewLife
1594280446
Семин мудрее прокомментировал.
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sergan113
1594282354
Результат, как и сама игра вызывает грустные эмоции. Ничего нового.
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кошмарик
1594284760
Локо был ближе к победе , Николич стал ближе к увольнению!
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Korsar_03
1594303924
Ну да, конечно. С одним ударом в створ. Промолчал бы лучше
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