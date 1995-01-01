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    Николич – о ничьей со «Спартаком»: «Локомотив» был ближе к победе»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – седьмое.

    «Мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках. Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку – Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе.

    Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось», – сказал Николич.

    Семин – о результате матча «Спартак» – «Локомотив»: «Очки поделили, хорошо»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2066

      кошмарик 45 минут назад

      Локо был ближе к победе , Николич стал ближе к увольнению!

      0
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      Рейтинг: +349

      sergan113 1 час назад

      Результат, как и сама игра вызывает грустные эмоции. Ничего нового.

      0
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      Рейтинг: +882

      NewLife 1 час назад

      Семин мудрее прокомментировал.

      0
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      Рейтинг: +4314

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ближе ? Убири Ал. Миранчука и просто дно.

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      Рейтинг: +668

      O-Z > Alekxei Z. 42 минуты назад

      Ты сам то понял чего написал? Дно у тебя с русским языком
      Z. Alekxei

      0
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      Рейтинг: +23990

      zra78 2 часа назад

      Что ты мелешь,игра с каждым туром всё хуже и хуже. Будущее не в тумане,а во мгле...

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