Николич – о ничьей со «Спартаком»: «Локомотив» был ближе к победе»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – седьмое.

«Мы знали, что «Спартак» нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках. Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку – Рифата вместо Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что «Спартак» подустанет, были ближе к победе.

Помнили, что «Спартак» победил 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка. Однако нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось», – сказал Николич.

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