Семин – о результате матча «Спартак» – «Локомотив»: «Очки поделили, хорошо»

Локо постепенно скатывается вниз, заряд Шпалыча иссякает. Продадут еще Миранчука, и забивать будет некому.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвел итоги дерби против «Спартака».
- В матче 27-го тура РПЛ две московские команды сыграли вничью со счетом 1:1.
- 73-летний специалисту смотрел игру с трибун.
- «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – седьмое.
«Очки поделили, хорошо», – сказал Семин в комментарии «Чемпионату».
Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»