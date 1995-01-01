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    Семин – о результате матча «Спартак» – «Локомотив»: «Очки поделили, хорошо»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин подвел итоги дерби против «Спартака».

    • В матче 27-го тура РПЛ две московские команды сыграли вничью со счетом 1:1.
    • 73-летний специалисту смотрел игру с трибун.
    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – седьмое.

    «Очки поделили, хорошо», – сказал Семин в комментарии «Чемпионату».

    Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Это невероятно»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6275

      paracetamol 3 часа назад

      Локо постепенно скатывается вниз, заряд Шпалыча иссякает. Продадут еще Миранчука, и забивать будет некому.

      0
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      Рейтинг: +4121

      порт 3 часа назад

      Ждал от кочегаров проигрыша, что бы потом позубоскалить?

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