Семин присутствует на матче «Спартак» – «Локомотив»

Унылая игра. Плохо, что у Зенита нет конкурентов. Все команды со2-го по 6-е места не потянут в ЛЕ. А в ЛЧ - в результате - не потянет Зенит-нет достойных соперников в чемпионате. Ну, и у сборной шансов нет- из-за границы практически некем усилить. Более слабого футбола в стране вообще не припомню.
В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». На трибунах присутствует бывший главный тренер гостей Юрий Семин. Фото доступно ниже.
Семин покинул «Локомотив» 31 мая в связи с окончанием контракта, сейчас команду тренирует Марко Николич.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- «Спартак» в случае победы может подняться на шестое место.
- «Локомотив» не покинет второе место даже в случае поражения в дерби.