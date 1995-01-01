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    Семин присутствует на матче «Спартак» – «Локомотив»

    В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». На трибунах присутствует бывший главный тренер гостей Юрий Семин. Фото доступно ниже.

    Семин покинул «Локомотив» 31 мая в связи с окончанием контракта, сейчас команду тренирует Марко Николич.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
    • «Спартак» в случае победы может подняться на шестое место.
    • «Локомотив» не покинет второе место даже в случае поражения в дерби.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1609

      Бриг 1 час назад

      Унылая игра. Плохо, что у Зенита нет конкурентов. Все команды со2-го по 6-е места не потянут в ЛЕ. А в ЛЧ - в результате - не потянет Зенит-нет достойных соперников в чемпионате. Ну, и у сборной шансов нет- из-за границы практически некем усилить. Более слабого футбола в стране вообще не припомню.

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