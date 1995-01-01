Семин присутствует на матче «Спартак» – «Локомотив»

В эти минуты проходит матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». На трибунах присутствует бывший главный тренер гостей Юрий Семин. Фото доступно ниже.

Семин покинул «Локомотив» 31 мая в связи с окончанием контракта, сейчас команду тренирует Марко Николич.