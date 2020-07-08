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  • Журналист Симонов: «На данный момент «Спартак» не уволит Тедеско. Главная причина – солидная неустойка»

Журналист Симонов: «На данный момент «Спартак» не уволит Тедеско. Главная причина – солидная неустойка»

8 июля 2020, 21:32
4

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов объяснил, почему «Спартак» не стремится уволить главного тренера Доменико Тедеско. Дело в том, что москвичи не готовы выплачивать немцу неустойку.

«На данный момент тренер в «Спартаке» не сменится. Главная причина – неустойка. Вероятно, если бы не она, Тедеско ушел бы вместе с Томасом Цорном, который нанял немца.

У Тедеско прописана солидная неустойка, у него еще год контракта. Он продолжит работать прежде всего по причине неустойки.

Кроме того, в «Спартаке» нет категорического разочарования в Тедеско», – сообщил журналист.

  • Немца назначили осенью.
  • «Спартак» перед 27-м туром РПЛ шел седьмым.
  • Сообщается, что новым генеральным директором «Спартака» станет Шамиль Газизов.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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vmonomah17
1594235419
Скоро тренера будут идти в спартак только чтобы получить неустойку за разрыв контракта)))
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житель СПб
1594235560
Ох уж эти пресловутые неустойки - их в других сферах еще называют золотые парашюты, и кое-где это приводит к уголовным делам. Но не в футболе...
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DOCTOR PENALTY
1594243411
Странно, что жадный Федун провафлил этот пункт в контракте.
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