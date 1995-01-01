Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Журналист Симонов: «На данный момент «Спартак» не уволит Тедеско. Главная причина – солидная неустойка»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов объяснил, почему «Спартак» не стремится уволить главного тренера Доменико Тедеско. Дело в том, что москвичи не готовы выплачивать немцу неустойку.

    «На данный момент тренер в «Спартаке» не сменится. Главная причина – неустойка. Вероятно, если бы не она, Тедеско ушел бы вместе с Томасом Цорном, который нанял немца.

    У Тедеско прописана солидная неустойка, у него еще год контракта. Он продолжит работать прежде всего по причине неустойки.

    Кроме того, в «Спартаке» нет категорического разочарования в Тедеско», – сообщил журналист.

    • Немца назначили осенью.
    • «Спартак» перед 27-м туром РПЛ шел седьмым.
    • Сообщается, что новым генеральным директором «Спартака» станет Шамиль Газизов.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15542

      bset 21 минуту назад

      Интересно, Цорн договорился о доли с этой неустойки?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      житель СПб 1 час назад

      Ох уж эти пресловутые неустойки - их в других сферах еще называют золотые парашюты, и кое-где это приводит к уголовным делам. Но не в футболе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +763

      vmonomah17 1 час назад

      Скоро тренера будут идти в спартак только чтобы получить неустойку за разрыв контракта)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3689

      alarm 1 час назад

      верните пиджака!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +763

      vmonomah17 > alarm 1 час назад

      Пиджак ждет, когда в севилье освободится место, чтобы три раза ле взять)))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru