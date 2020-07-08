Журналист Симонов: «На данный момент «Спартак» не уволит Тедеско. Главная причина – солидная неустойка»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов объяснил, почему «Спартак» не стремится уволить главного тренера Доменико Тедеско. Дело в том, что москвичи не готовы выплачивать немцу неустойку.

«На данный момент тренер в «Спартаке» не сменится. Главная причина – неустойка. Вероятно, если бы не она, Тедеско ушел бы вместе с Томасом Цорном, который нанял немца.

У Тедеско прописана солидная неустойка, у него еще год контракта. Он продолжит работать прежде всего по причине неустойки.

Кроме того, в «Спартаке» нет категорического разочарования в Тедеско», – сообщил журналист.