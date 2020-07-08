Беглов, Дюков, Миллер с соблюдением мер предосторожности вручили медали игрокам «Зенита»

После матча 27-го тура против «Сочи» на стадионе «Зенита» прошла церемония награждения. Футболистам из Санкт-Петербурга вручили золотые медали как победителям чемпионата.

В награждении участвовали президент РФС Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии были в масках. Фото доступно ниже.