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    Беглов, Дюков, Миллер с соблюдением мер предосторожности вручили медали игрокам «Зенита»

    После матча 27-го тура против «Сочи» на стадионе «Зенита» прошла церемония награждения. Футболистам из Санкт-Петербурга вручили золотые медали как победителям чемпионата.

    В награждении участвовали президент РФС Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии были в масках. Фото доступно ниже.

    • «Зенит» гарантировал себе чемпионство в прошлом туре.
    • Команда взяла второе чемпионство подряд.
    • «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4810

      ivany4 7 минут назад

      Сами купили чемпионство. Сами вручили медальки. Сами отпраздновали. Ну полная самоокупаемость, самовосхваление, и самолюбование.

      0
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      Рейтинг: +3776

      Hektor 84 44 минуты назад

      Газпромовская верхушка! Путина не пригласили на вручение?

      2
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      Рейтинг: +2282

      Axe111 1 час назад

      Ужас

      3
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      Рейтинг: -664

      Аденн 1 час назад

      пи то ры вручали купленные медальки пи та рам.

      5
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      Рейтинг: +1420

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Заслужили, браво ребята, лучшая команда в России. 13 очков от 2 места. Просто доминация. 2 поражения за 27 игр. Это надо признать. По-факту. Разнесли всех. А выступления в еврокубках у всех российских команд не задаются. В том числе и у моего ЦСКА. С победой, Сбг. Никаких вопросов нет по сезону. отрыв, статистика, игра.

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