Беглов, Дюков, Миллер с соблюдением мер предосторожности вручили медали игрокам «Зенита»

После матча 27-го тура против «Сочи» на стадионе «Зенита» прошла церемония награждения. Футболистам из Санкт-Петербурга вручили золотые медали как победителям чемпионата.
В награждении участвовали президент РФС Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии были в масках. Фото доступно ниже.
- «Зенит» гарантировал себе чемпионство в прошлом туре.
- Команда взяла второе чемпионство подряд.
- «Зенит» 19 июля сыграет в полуфинале Кубка России против «Спартака».
Источник: твиттер «Зенита»