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    Журналист Короткин: «С приходом Цорна первая команда «Спартака» сэкономила более 12 миллионов»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, какую экономию в клуб привнес уже бывший генеральный директор Томас Цорн. Его уволили на текущей неделе.

    «Цорном на место прежних футболистов были взяты более молодые и с более низкими зарплатами. По моей информации, экономия по сравнению с сезоном-2018/19 превысила 12 миллионов евро. Мы берем зарплаты, баланс трансферов и так далее. Это касается именно первой команды», – сказал Короткин.

    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
    • 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
    • Сообщается, что Цорна заменит Шамиль Газизов.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3661

      alarm 1 минуту назад

      позор!

      0
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      Рейтинг: +3661

      alarm 1 минуту назад

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      Рейтинг: +418

      Rabinovi_ch 7 минут назад

      С такой логикой, можно и меня взять. Продать дорогих, купить дешевых молодых (Похер на уровень) и экономии принесу больше!

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