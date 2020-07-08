Журналист Короткин: «С приходом Цорна первая команда «Спартака» сэкономила более 12 миллионов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, какую экономию в клуб привнес уже бывший генеральный директор Томас Цорн. Его уволили на текущей неделе.
«Цорном на место прежних футболистов были взяты более молодые и с более низкими зарплатами. По моей информации, экономия по сравнению с сезоном-2018/19 превысила 12 миллионов евро. Мы берем зарплаты, баланс трансферов и так далее. Это касается именно первой команды», – сказал Короткин.
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
- 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
- Сообщается, что Цорна заменит Шамиль Газизов.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.