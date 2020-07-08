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    Кокорин – в старте «Сочи» на матч с «Зенитом», у чемпионов сыграют Смольников, Осорио, Мусаев

    Стали известны составы на матч 27-го тура между «Зенитом» и «Сочи». Игра пройдет на «Газпром-Арене», начало – в 18:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

    Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набуллин, А. Заболотный, Кокорин.

    Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15535

      bset 4 минуты назад

      Ставлю на 0:2 в пользу Сочи. Своим фарм-клубам надо помогать.

      0
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      Рейтинг: +8468

      Skull_Boy 9 минут назад

      Тут 100% победа Сочи, нужно ведь помочь, чтоб не вылетели и откуда тогда в следующем сезоне хапнуть халявные очки

      0
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      Рейтинг: +6256

      paracetamol 23 минуты назад

      Двусторонка, однако!

      0
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      Рейтинг: +1283

      acor94 25 минут назад

      А где обещанный Мостовой???

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      Рейтинг: +6256

      paracetamol > acor94 22 минуты назад

      Контракт с Зенитом заключает, некогда!

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      Рейтинг: +1283

      acor94 > paracetamol 16 минут назад

      Так а зачем, у него и так до 2021 года контракт с нами.

      0
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      Рейтинг: +2575

      "supermax" 35 минут назад

      2 зенитки...боюсь представить что будет после матча...вакхАНАЛИЯ не иначе

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      Рейтинг: +1283

      acor94 > "supermax" 25 минут назад

      Эххх, влажные мечты...

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      Рейтинг: +2575

      "supermax" > acor94 3 минуты назад

      газпром...мечты сбываются...в раздевалках у питерцев

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