Кокорин – в старте «Сочи» на матч с «Зенитом», у чемпионов сыграют Смольников, Осорио, Мусаев

Стали известны составы на матч 27-го тура между «Зенитом» и «Сочи». Игра пройдет на «Газпром-Арене», начало – в 18:00 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные: Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набуллин, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.