Эмерсон попросил «Челси» отпустить его. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

Защитник «Челси» Эмерсон с высокой степенью вероятности покинет лондонский клуб по итогам текущего сезона.

Итальянец подал запрос о трансфере, так как хочет сохранить место в сборной на предстоящий чемпионат Европы, который состоится следующим летом.

Сообщается, что «Челси» хочет выручить за футболиста 25 миллионов евро.

«Интер» ведет переговоры с представителем игрока, также футболистом интересуется «Ювентус».