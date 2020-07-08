Эмерсон попросил «Челси» отпустить его. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

Защитник «Челси» Эмерсон с высокой степенью вероятности покинет лондонский клуб по итогам текущего сезона.
Итальянец подал запрос о трансфере, так как хочет сохранить место в сборной на предстоящий чемпионат Европы, который состоится следующим летом.
Сообщается, что «Челси» хочет выручить за футболиста 25 миллионов евро.
«Интер» ведет переговоры с представителем игрока, также футболистом интересуется «Ювентус».
- Контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Футболист выступал за «Челси» с 2018 года.
Источник: Твиттер Николо Скиры