Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Эмерсон попросил «Челси» отпустить его. Игроком интересуются «Интер» и «Ювентус»

    Защитник «Челси» Эмерсон с высокой степенью вероятности покинет лондонский клуб по итогам текущего сезона.

    Итальянец подал запрос о трансфере, так как хочет сохранить место в сборной на предстоящий чемпионат Европы, который состоится следующим летом.

    Сообщается, что «Челси» хочет выручить за футболиста 25 миллионов евро.

    «Интер» ведет переговоры с представителем игрока, также футболистом интересуется «Ювентус».

    • Контракт Эмерсона с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • Футболист выступал за «Челси» с 2018 года.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru