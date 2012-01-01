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    Ибрагимович: «Я президент, игрок и тренер! Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился э после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.

    «Я уже достаточно старый, это не секрет! Но возраст – это лишь цифра. Я чувствую себя отлично и стараюсь приносить пользу команде.

    Я президент, игрок и тренер! Недостаток в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами.

    Останусь ли я на следующий сезон? Посмотрим. Впереди еще месяц. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть маскотом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам», – заявил Ибрагимович.

    Швед подписал контракт с клубом до конца сезона зимой.

    • В 13 матчах Златан забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.
    • «Милан» после победы занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10258

      Cules2013 1 час назад

      дотрындится когда-нибудь

      0
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      Рейтинг: +1976

      giluxa1963 1 час назад

      юмор да?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Kurt Angel 2 часа назад

      ну нее, Ибра.
      Ребич - вот кто скромно, но делает результат

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