Ибрагимович: «Я президент, игрок и тренер! Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился э после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.

«Я уже достаточно старый, это не секрет! Но возраст – это лишь цифра. Я чувствую себя отлично и стараюсь приносить пользу команде.

Я президент, игрок и тренер! Недостаток в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами.

Останусь ли я на следующий сезон? Посмотрим. Впереди еще месяц. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть маскотом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам», – заявил Ибрагимович.

Швед подписал контракт с клубом до конца сезона зимой.