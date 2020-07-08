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  • Ибрагимович: «Я президент, игрок и тренер! Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами»

Ибрагимович: «Я президент, игрок и тренер! Будь я в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами»

8 июля 2020, 08:03
8

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился э после матча с «Ювентусом» (4:2), в котором швед забил с пенальти и отдал голевой пас.

«Я уже достаточно старый, это не секрет! Но возраст – это лишь цифра. Я чувствую себя отлично и стараюсь приносить пользу команде.

Я президент, игрок и тренер! Недостаток в том, что мне платят только как игроку. Если бы я был в «Милане» с начала сезона, мы бы стали чемпионами.

Останусь ли я на следующий сезон? Посмотрим. Впереди еще месяц. Если я не делаю разницу на поле, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть маскотом. Я здесь, чтобы помогать одноклубникам, команде и болельщикам», – заявил Ибрагимович.

Швед подписал контракт с клубом до конца сезона зимой.

  • В 13 матчах Златан забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.
  • «Милан» после победы занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ювентус Ибрагимович Златан
Комментарии (8)
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Kurt Angel
1594185933
ну нее, Ибра. Ребич - вот кто скромно, но делает результат
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giluxa1963
1594188044
юмор да?
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Cules2013
1594188677
дотрындится когда-нибудь
Ответить
cevin cigan
1594195748
Ибра....такой Ибра!!! Ему можно!!!
Ответить
anjaneri
1594198103
Ибряяяhим знает что говорит, он большой, ему видней.
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Sterh
1594198545
Уже бесит..
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Томик
1594201362
Был бы н.е.г.р., хрен бы кто написал, что он его бесит. Ну, по крайней мере не у нас. Ибрагимович - красавчик. Эпатаж - его составная часть.
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