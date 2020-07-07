Конов: Тедеско остался главным тренером «Спартака»

Доменико Тедеско сохранил пост главного тренера «Спартака», сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.
Специалист остается в команде, несмотря на уход Цорна. Напомним, кандидатуру Тедеско руководству «Спартака» предложил именно Цорн.
По информации Sport24, генеральный директор Томас Цорн покидает клуб.
- Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Тедеско.
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
- 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
Источник: телеграм-канал Василия Конова