Конов: Тедеско остался главным тренером «Спартака»

Доменико Тедеско сохранил пост главного тренера «Спартака», сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

Специалист остается в команде, несмотря на уход Цорна. Напомним, кандидатуру Тедеско руководству «Спартака» предложил именно Цорн.

По информации Sport24, генеральный директор Томас Цорн покидает клуб.