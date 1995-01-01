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    Конов: Тедеско остался главным тренером «Спартака»

    Доменико Тедеско сохранил пост главного тренера «Спартака», сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

    Специалист остается в команде, несмотря на уход Цорна. Напомним, кандидатуру Тедеско руководству «Спартака» предложил именно Цорн.

    По информации Sport24, генеральный директор Томас Цорн покидает клуб.

    • Ранее стало известно, что «Спартак» не намерен увольнять главного тренера Тедеско.
    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
    • 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3800

      Борат 45 минут назад

      это не надолго ! локо и сочи отправят гастролёра на родину !
      гыгы

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