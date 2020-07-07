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41-летний Клаудио Писарро завершил карьеру

7 июля 2020, 00:39
3

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро завершил карьеру в возрасте 41 года.

Прошлым летом перуанец анонсировал, что по окончании сезона-2019/20 уйдет из футбола и в понедельник бременская команда провела свой последний матч в нынешней кампании, сохранив прописку в Бундеслиге.

  • Помимо «Вердера» нападающий выступал за «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Баварию», «Челси» и «Кельн».
  • Писарро занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги среди легионеров.
  • За сборную Перу игрок провел 85 матчей и забил 20 голов.

Источник: Bleacher Report
Германия. Бундеслига Вердер Писарро Клаудио
Комментарии (3)
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1594099302
Скромная легенда, молодец. Сделал своё дело, помог Вердеру остаться в лиге и можно уходить.
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DOCTOR PENALTY
1594204272
В Китае мог бы ещё порадовать болельщиков. Да и у нас, думаю, выглядел бы не хуже медлительного Дзюбы.
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Garrincha58
1594205669
Клаудио поспешил! ЦСКА ищет нового нападающего желательно бесплатно
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