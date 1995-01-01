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    41-летний Клаудио Писарро завершил карьеру

    Форвард «Вердера» Клаудио Писарро завершил карьеру в возрасте 41 года.

    Прошлым летом перуанец анонсировал, что по окончании сезона-2019/20 уйдет из футбола и в понедельник бременская команда провела свой последний матч в нынешней кампании, сохранив прописку в Бундеслиге.

    • Помимо «Вердера» нападающий выступал за «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Баварию», «Челси» и «Кельн».
    • Писарро занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги среди легионеров.
    • За сборную Перу игрок провел 85 матчей и забил 20 голов.

    Источник: Bleacher Report

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