41-летний Клаудио Писарро завершил карьеру

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро завершил карьеру в возрасте 41 года.
Прошлым летом перуанец анонсировал, что по окончании сезона-2019/20 уйдет из футбола и в понедельник бременская команда провела свой последний матч в нынешней кампании, сохранив прописку в Бундеслиге.
- Помимо «Вердера» нападающий выступал за «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Баварию», «Челси» и «Кельн».
- Писарро занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги среди легионеров.
- За сборную Перу игрок провел 85 матчей и забил 20 голов.
Источник: Bleacher Report