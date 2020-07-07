41-летний Клаудио Писарро завершил карьеру

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро завершил карьеру в возрасте 41 года.

Прошлым летом перуанец анонсировал, что по окончании сезона-2019/20 уйдет из футбола и в понедельник бременская команда провела свой последний матч в нынешней кампании, сохранив прописку в Бундеслиге.