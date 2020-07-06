Бундеслига. «Вердер» добыл результативную ничью в гостевом матче с «Хайденхаймом» и сохранил прописку

В ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге «Вердер» на выезде сыграл вничью с «Хайденхаймом» со счетом 2:2.

Бременцы дважды выходили вперед по ходу встречи, однако хозяева поля в обоих случаях отыгрывались.

Первый поединок завершился нулевой ничьей, поэтому благодаря правилу гостевого гола «Вердер» сохранил прописку в высшем дивизионе.

Чемпионат Германии. Бундеслига. Переходные матчи

Хайденхайм – Вердер – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тойеркауф (в свои ворота), 3; 1:1 – Кляйндинст, 85; 1:2 – Аугустинссон, 90+4; 2:2 – Кляйндинст (с пенальти), 90+7.

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