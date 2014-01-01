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    Клаудио Писарро анонсировал завершение карьеры в следующем году

    Форвард «Вердера» Клаудио Писарро подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2019/20.

    «Это последний сезон, конечно. Чувствую себя хорошо, но достаточно. В моем последнем сезоне с «Вердером» хочу пробиться в еврокубки, я был бы очень счастлив», – сказал перуанский футболист.

    • В октябре Писарро исполнится 41 год.
    • Помимо «Вердера» нападающий выступал за «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Баварию», «Челси» и «Кельн».
    • Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги среди легионеров.
    • За сборную Перу игрок провел 85 матчей и забил 20 голов.

    Источник: Bild

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