Клаудио Писарро анонсировал завершение карьеры в следующем году

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2019/20.

«Это последний сезон, конечно. Чувствую себя хорошо, но достаточно. В моем последнем сезоне с «Вердером» хочу пробиться в еврокубки, я был бы очень счастлив», – сказал перуанский футболист.