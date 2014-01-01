Клаудио Писарро анонсировал завершение карьеры в следующем году

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро подтвердил, что завершит карьеру по окончании сезона-2019/20.
«Это последний сезон, конечно. Чувствую себя хорошо, но достаточно. В моем последнем сезоне с «Вердером» хочу пробиться в еврокубки, я был бы очень счастлив», – сказал перуанский футболист.
- В октябре Писарро исполнится 41 год.
- Помимо «Вердера» нападающий выступал за «Депортиво Пескеро», «Альянса Лима», «Баварию», «Челси» и «Кельн».
- Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги среди легионеров.
- За сборную Перу игрок провел 85 матчей и забил 20 голов.